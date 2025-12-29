CANAL RCN
Economía

Los servicios que subirán en 2026 tras el nuevo salario mínimo confirmado por el Gobierno

El salario mínimo 2026 subió 23 % en Colombia. Conozca los servicios que aumentarán desde el 1 de enero.

Los servicios que subirán en 2026 tras el nuevo salario mínimo confirmado por el Gobierno
Foto: Freepik

Noticias RCN

diciembre 29 de 2025
08:09 p. m.
El Gobierno nacional confirmó este lunes sobre las 7:00 p. m., el nuevo salario mínimo para 2026 en Colombia, luego de una alocución presidencial encabezada por Gustavo Petro.

Ante la falta de acuerdo entre empresarios y centrales obreras, el incremento se fijó por decreto, con un aumento del 23 % frente al salario vigente.

De acuerdo con la información oficial, el salario mínimo vital quedó en $1.750.905, mientras que el subsidio de transporte será de $249.095, para un total mensual de $2.000.000.

Servicios que aumentan con el salario mínimo en 2026

Uno de los primeros impactos se verá en los copagos y cuotas moderadoras en salud, especialmente para quienes cotizan sobre el salario mínimo, ya que estos valores se ajustan según el ingreso base del afiliado.

También se esperan incrementos en la administración de edificios y conjuntos residenciales, debido a que muchos contratos de vigilancia, aseo y personal operativo se calculan con base en el salario mínimo legal vigente.

En el sector vivienda, el aumento impactará los precios de la Vivienda de Interés Social (VIS) y la Vivienda de Interés Prioritario (VIP), cuyos topes máximos están definidos en salarios mínimos, lo que podría encarecer proyectos nuevos en 2026.

Transporte, servicios públicos y multas

El alza del salario mínimo también podría reflejarse en ajustes del transporte público, especialmente en sistemas urbanos, donde parte de los costos operativos están ligados a salarios.

Asimismo, algunos servicios públicos podrían registrar incrementos indirectos, asociados a mayores costos laborales de las empresas prestadoras.

Del mismo modo, las multas de tránsito subirán automáticamente, ya que en Colombia se liquidan en salarios mínimos diarios legales vigentes, lo que hará más costosas las infracciones a partir de enero de 2026.

