ANIF advierte que incremento de dos dígitos en salario mínimo sería inconveniente

El debate sobre el salario mínimo para 2026 en Colombia se intensifica a pocos días de que inicie la mesa de concertación el próximo 1 de diciembre, con posiciones encontradas entre las centrales obreras.

Posiciones encontradas por aumento del salario mínimo

Algunos solicitan un incremento de dos dígitos, y los centros de estudios económicos advierten sobre las consecuencias de un aumento superior a la inflación.

Las centrales obreras adelantaron sus expectativas para la negociación, estableciendo como aspiración mínima un aumento del 10%.

“Estamos diciendo que eso sí que tiene que ser de dos dígitos, el incremento para el próximo año en el salario mínimo", aseguró Fabio Arias, presidente de la Central Unitaria de trabajadores.

Desde la perspectiva técnica, el centro de estudios económicos ANIF propone que el incremento se base en criterios más moderados, situándose entre el 6.5% y 7%.

“Nos parece que hablar de doble dígito sería ya un piso que excede en manera importante estas cifras bases”, indicó José Ignacio López, presidente de ANIF.

Entretanto, expertos económicos y gremios empresariales coinciden en advertir sobre el efecto cascada que tendría un aumento muy superior a la inflación.

“Creemos que es una gravísima equivocación por parte de las centrales obreras y del Gobierno pensar en dos dígitos. Esto se indexa a precios y servicios, donde básicamente sale lo comido por lo servido”, señaló Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco.

Según estas voces, un incremento desproporcionado impactaría directamente la competitividad empresarial.

“Eso hace que el trabajo, en términos de los bienes que producen, las mismas empresas sean más caras", explicó López, señalando que el efecto no se limita a las empresas, sino que se traslada a múltiples servicios.

¿Cuándo inicia la mesa de concertación para el salario mínimo 2026?

El impacto en costos se reflejaría en diversos sectores de la economía cotidiana. El aumento del salario mínimo se trasladaría al valor de la administración de conjuntos residenciales, a los copagos de EPS y costos de las viviendas, entre otros servicios que indexan sus tarifas a este indicador laboral.

Cabe mencionar que la mesa de concertación, que decidirá el aumento del salario, reunirá a representantes del Gobierno, empleadores y trabajadores para buscar un consenso que equilibre las necesidades de los trabajadores con la sostenibilidad económica del país.