Anuncian oficialmente el Día del Motociclista en Colombia: fecha en la se conmemorará cada año

En Colombia, los motociclistas ya tienen una fecha oficial para celebrar. Durante la feria Expo2Ruedas en Bogotá, se hizo el anuncio oficial del Día Nacional del Motociclista, una iniciativa que busca rendir homenaje a los más de 13 millones de colombianos que utilizan este medio de transporte a diario en todo el país.

El proyecto, liderado por Fenalco, la Feria de las 2 Ruedas, la Cámara de la Industria de Motocicletas de la ANDI y FIM LATAM, busca institucionalizar una fecha que reconozca el papel social, económico y cultural de la motocicleta en la vida de los colombianos.

¿Cuándo se celebrará el Día del Motociclista?

El director de la Cámara de Motocicletas de la ANDI, Iván García, confirmó que la conmemoración se realizará el primer viernes de noviembre de cada año, comenzando por este 7 de noviembre de 2025.

“Hemos anunciado a toda la ciudadanía el lanzamiento del Día Nacional del Motociclista. Diariamente más de 13 millones de colombianos se mueven en sus motocicletas por todo el territorio nacional, y más del 30% de los hogares del país tienen una”, afirmó García.

Un reconocimiento al impacto de las motos en Colombia

El Día del Motociclista busca destacar el impacto positivo de este sector en la movilidad urbana, el empleo y la economía popular, además de fomentar una cultura vial más segura y responsable.

“Es por ello que es tan importante esta conmemoración, que reconoce a millones de personas que hacen parte del motor económico del país”, agregó el directivo.

La iniciativa será acompañada por actividades educativas, caravanas, ferias y exhibiciones, consolidando a Colombia como uno de los países líderes en cultura motociclista en América Latina.