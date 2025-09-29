Nueva reglamentación de frenos para motos está vilo: hacen fuerte llamado al Gobierno

La seguridad vial de los motociclistas en Colombia atraviesa un momento decisivo. En septiembre y octubre de 2025 debían entrar en vigor dos reglamentaciones clave para el sector, pero el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Transporte, decidió aplazarlas hasta 2026.

Esta medida generó preocupación en la industria, que insiste en la urgencia de modernizar los sistemas de seguridad de las motos que circulan en el país.

El aplazamiento de normas claves para la seguridad

En septiembre estaba prevista la entrada en vigencia de la Resolución 20223040065305 de 2022, que exige que todas las motocicletas nuevas cuenten con llantas que cumplan estándares internacionales como el Reglamento 75 de la ONU o los FMVSS de Estados Unidos.

Por su parte, en octubre debería aplicarse la Resolución 20223040044585 de 2022, que establecía que las motos de más de 125 cc debían incorporar sistemas de frenos ABS, mientras que las de menor cilindraje podrían optar por ABS o CBS. No obstante, ambas medidas fueron postergadas, dejando en suspenso un avance crucial para la seguridad vial.

Desde la Cámara de la Industria de Motocicletas de la Andi expresaron su inconformidad.

“Reconocemos la importancia de la seguridad vial y apoyamos la incorporación de los sistemas de frenado avanzado en las motocicletas como estaba previsto en el reglamento técnico de frenos del 2022. Sin embargo, nos preocupa la posibilidad de que el Gobierno decida prolongar la entrada en vigencia de este apartado”, advirtió el gremio.

Preocupación en la industria y llamado al Gobierno

Iván García, director de la Cámara de Motociclistas de la Andi, señaló a Noticias RCN que “Desde la cámara reiteramos nuestro compromiso con la seguridad vial y hemos solicitado al Ministerio de transporte que se pueda mantener al menos la exigencia de la incorporación de los sistemas de frenado avanzado ABS y CBS desde este mismo año para garantizar un entorno más seguro para todos",.

La inquietud radica en que, pese a que Colombia ha avanzado en la adopción de normativas internacionales, la postergación deja un vacío frente a la armonización con reglamentos como los de Naciones Unidas y la Comunidad Andina.

Por ahora, el Ministerio de Transporte expidió una resolución en la que posterga la implementación de estas exigencias, abriendo un periodo de comentarios públicos que estará vigente hasta el 3 de octubre de 2025. Mientras tanto, la industria insiste en que se mantenga al menos la obligatoriedad de los frenos avanzados desde este mismo año.

Resolución del Ministerio de Transporte

El Ministerio de Transporte expidió la Resolución 20223040062115 de 2022, que establecía la obligatoriedad de incorporar sistemas de frenado avanzados (ABS o CBS) en motocicletas a partir de octubre de 2025.

Sin embargo, mediante un nuevo acto administrativo, la cartera decidió postergar su entrada en vigencia hasta el 13 de octubre de 2026, argumentando que aún no están dadas las condiciones institucionales y técnicas para implementar plenamente esta exigencia.

Entre los fundamentos citados está la necesidad de armonizar la regulación nacional con estándares internacionales como los de la ONU y las normas FMVSS de Estados Unidos.

También se reconoce que Colombia no cuenta todavía con una autoridad de homologación ni con plataformas de verificación como DETA, que permitan validar en tiempo real los certificados de conformidad. “Se considera prudente extender el plazo de entrada en vigencia de los mismos por un (1) año”, señala la resolución.

Prroroga frenos motocicletas_26Sept2025

La decisión genera críticas desde la industria y asociaciones de motociclistas, que insisten en que este aplazamiento retrasa los avances en seguridad vial.

Así las cosas, se espera que el Minsiterio tome una decisión oficial luego del 3 de octubre, fecha hasta donde recibirán comentarios de un nuevo aplazamiento de una reglamentación que estaba prevista para 2022.