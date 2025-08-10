Las motos que deberán cumplir con la nueva reglamentación internacional en 2026

El Gobierno Nacional volvió a ajustar el calendario de implementación de las normas técnicas que transformarán el mercado de las motocicletas en Colombia.

Aunque debían aplicarse entre septiembre y octubre de 2025, el Ministerio de Transporte confirmó que las nuevas exigencias internacionales comenzarán a regir en 2026.

Estas medidas, contempladas en varias resoluciones expedidas en 2022, buscan mejorar la seguridad vial y garantizar que las motos nuevas cumplan con estándares internacionales de calidad y frenado, similares a los que rigen en Europa y Estados Unidos.

Llantas y frenos con reglamentos internacionales

En primer lugar, la Resolución 20223040065305 de 2022, prevista para septiembre, obliga a que todas las motocicletas nuevas cuenten con llantas certificadas bajo normas internacionales como el Reglamento 75 de la ONU o los FMVSS de Estados Unidos.

Esto pretende reducir el riesgo de accidentes por fallas de adherencia o desgaste prematuro.

Por otra parte, la Resolución 20223040044585de 2022, que debía entrar en vigencia en octubre, establecía que las motos de más de 125 cc debían incorporar frenos ABS, mientras que las de menor cilindraje podrían elegir entre ABS o CBS.

Sin embargo, esta regulación fue aplazada hasta 2026, dejando en suspenso un avance clave en materia de seguridad.

¿Qué motos deberán cumplir la norma desde 2026?

De acuerdo con la Resolución 20223040062115 de 2022, que ahora regirá desde el 13 de octubre de 2026, las exigencias de frenos se aplicarán solo a motocicletas nuevas vendidas y ensambladas en el país.

Por ejemplo, si usted tiene una moto modelo 2022, que no cuenta con frenos ABS o CBS, no pasará nada en 2026, pues es solo para motos nuevas.

Motos entre 50 y 150 cc: deberán tener freno combinado (CBS) o ABS.

Motos superiores a 150 cc: estarán obligadas a contar con sistema ABS desde su fabricación.

Adicionalmente, se contempla una fase progresiva, en la que 18 meses después de la entrada en vigor, las motocicletas de 125 a 150 cc también deberán adoptar ABS obligatorio.