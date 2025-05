App de Bancolombia no funcionará por dos días: estos servicios no estarán disponibles

Bancolombia confirmó una nueva jornada de mantenimiento programado para su aplicación móvil, lo que implicará la suspensión temporal de varios de sus servicios digitales.

Esta vez, los usuarios deberán estar atentos durante los días domingo 4 y lunes 5 de mayo, ya que no podrán realizar operaciones entre la 1:30 a.m. y las 5:00 a.m. en ninguno de sus canales digitales.

La entidad bancaria explicó que este corte temporal se realiza para continuar mejorando la experiencia de los clientes a través de su nueva plataforma llamada “Mi Bancolombia”, una app renovada que busca integrar más funcionalidades y mayor estabilidad en sus operaciones.

¿Qué servicios estarán suspendidos?

Durante las horas establecidas, no se podrán realizar operaciones como:

- Pagos de facturas

-Transferencias entre cuentas

-Consultas de saldo y movimientos

-Descarga de certificados

-Transacciones por PSE desde la app.

En su mensaje oficial, Bancolombia recomendó: “Programa tus pagos antes o después de este horario para evitar contratiempos”.

¿Qué alternativas tienen los usuarios?

Aunque la aplicación estará fuera de servicio en ese lapso, los usuarios podrán seguir utilizando PSE desde otras plataformas, siempre y cuando no dependan directamente del acceso a la app.

Se sugiere tener precaución con pagos programados, en especial si son compromisos que vencen justo durante el mantenimiento.

Este tipo de actualizaciones se han vuelto frecuentes. La más reciente fue entre el 24 y 25 de julio del año pasado, cuando tampoco se permitieron transacciones ni consultas durante más de 12 horas.

Bancolombia insiste en que estos ajustes son necesarios para garantizar la seguridad, estabilidad y evolución de sus servicios digitales. Por eso, invita a sus clientes a mantenerse informados y anticiparse a los horarios de suspensión.