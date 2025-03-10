Fintech se vuelve pionera con la integración de pagos inmediatos Bre-B: así funciona

El sector financiero en Colombia experimenta una transición que avanza a paso firme. Los modelos convencionales de servicio al cliente y la centralización de la banca que hace unos años tenían como eje las oficinas y las líneas de servicio telefónicas vienen siendo sustituidos por soluciones digitales que responden con agilidad, personalización y alta seguridad a los requerimientos diarios de los clientes.

Las herramientas más utilizadas por las entidades financieras incluyen inteligencia artificial (69%), chatbots (66%), campañas de email marketing (55%) y sistemas CRM (50%). Estos recursos permiten automatizar un volumen creciente de interacciones sin comprometer la calidad del servicio.

Bajo este panorama, una de las fintech de mayor conocimiento en el país, como Littio, revolucionó la infraestructura de los pagos al permitir las el envío y recibimiento de transferencias inmediatas gracias a un sistema innovador respaldado por el Banco de la República y que permitirá enviar y recibir dinero en segundos sin depender de horarios bancarios.

"Esta alianza nos permitirá reforzar esa transformación que vive el sistema financiero en Colombia, conectando e impulsando una economía digital incluyente, con transacciones seguras, sencillas y accesibles para más de 130.000 colombianos", señala Luis Huertas, Cofundador de Littio.

Uno de los principales desarrollos clave que se da en el marco de esta alianza es la simplificación del proceso con las llaves Bre-B, que son alias únicos usando el número de celular, correo electrónico o documento, en lugar de las tradicionales cuentas largas y complejas.

Así funcionará el sistema de pagos inmediatos en esta fintech

Bre-B es un sistema que permite hacer transferencias inmediatas y sin fricción entre bancos, billeteras digitales o fintechs. Con este revolucionario método de transacciones, los usuarios ya no dependen de extensos números de cuenta, podrán usar una llave sencilla como número de celular, correo electrónico o alias personalizado para mover el dinero con facilidad y de forma segura.

En este momento, el servicio con Littio se encuentra en fase de registro de llaves y el Banco de la República lo liberará a partir del 9 de octubre.

Además, esta alianza trae beneficios significativos para usuarios de negocios que buscan agilidad y eficiencia en sus operaciones financieras. Podrán realizar cobros y pagos inmediatos, optimizando el flujo de caja y mejorando la experiencia con clientes y proveedores.

RELACIONADO Bancos en Colombia advierten a usuarios por función que desaparecerá a partir de octubre

La posibilidad de usar llaves simples para recibir pagos y hacer transferencias minimiza errores y facilita la gestión contable, mientras que la seguridad y transparencia garantizadas les ofrecen confianza para manejar las finanzas corporativas con total tranquilidad.