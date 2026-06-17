Reconocido supermercado en el país devolverá hasta un millón de pesos a clientes: así aplica

Con motivo de la celebración de sus 13 años de operación en el mercado colombiano, la cadena de supermercados Tiendas Ara anunció el lanzamiento de su campaña "Un aniversario de talla mundial".

A través de esta estrategia de fidelización, la compañía implementará un masivo modelo de cashback (devolución de dinero) con el que sus compradores podrán recibir reembolsos acumulados de hasta $1.000.000 de pesos por realizar sus compras habituales.

La iniciativa, que se extenderá formalmente hasta el próximo 8 de julio de 2026, busca aliviar el bolsillo de los hogares colombianos y fomentar el consumo de la industria local. De acuerdo con las directivas de la multinacional de origen portugués Jerónimo Martins, este beneficio aplica a nivel nacional en su red de más de 1.650 puntos de venta distribuidos en el país.

Así funciona el beneficio de devolución en este supermercado

El sistema de devolución opera bajo una regla de juego proporcional y directa: por cada $25.000 pesos en compras de productos seleccionados, el cliente recibirá $5.000 pesos de vuelta.

Para identificar los artículos que forman parte de la promoción, los usuarios deben buscar las etiquetas o marcadores de precios de color verde en los estantes de los supermercados.

La cadena aclaró que la oferta de productos participantes supera las 200 referencias y se actualizará semanalmente (de jueves a miércoles) mediante folletos digitales publicados en sus plataformas oficiales, permitiendo variedad en el mercado básico diario.

Así se hará el pago del dinero

Para hacer efectivo el desembolso del dinero, Tiendas Ara selló una alianza logística y tecnológica con la billetera digital DaviPlata. Las personas interesadas en acumular el beneficio deben cumplir estrictamente con los siguientes pasos procedurales: