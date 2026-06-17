Reconocido supermercado en el país devolverá hasta un millón de pesos a clientes: así aplica
La cadena dio a conocer cómo puede aplicar a esta devolución de dinero.
Noticias RCN
07:30 a. m.
Con motivo de la celebración de sus 13 años de operación en el mercado colombiano, la cadena de supermercados Tiendas Ara anunció el lanzamiento de su campaña "Un aniversario de talla mundial".
A través de esta estrategia de fidelización, la compañía implementará un masivo modelo de cashback (devolución de dinero) con el que sus compradores podrán recibir reembolsos acumulados de hasta $1.000.000 de pesos por realizar sus compras habituales.
La iniciativa, que se extenderá formalmente hasta el próximo 8 de julio de 2026, busca aliviar el bolsillo de los hogares colombianos y fomentar el consumo de la industria local. De acuerdo con las directivas de la multinacional de origen portugués Jerónimo Martins, este beneficio aplica a nivel nacional en su red de más de 1.650 puntos de venta distribuidos en el país.
Así funciona el beneficio de devolución en este supermercado
El sistema de devolución opera bajo una regla de juego proporcional y directa: por cada $25.000 pesos en compras de productos seleccionados, el cliente recibirá $5.000 pesos de vuelta.
Para identificar los artículos que forman parte de la promoción, los usuarios deben buscar las etiquetas o marcadores de precios de color verde en los estantes de los supermercados.
La cadena aclaró que la oferta de productos participantes supera las 200 referencias y se actualizará semanalmente (de jueves a miércoles) mediante folletos digitales publicados en sus plataformas oficiales, permitiendo variedad en el mercado básico diario.
Así se hará el pago del dinero
Para hacer efectivo el desembolso del dinero, Tiendas Ara selló una alianza logística y tecnológica con la billetera digital DaviPlata. Las personas interesadas en acumular el beneficio deben cumplir estrictamente con los siguientes pasos procedurales:
- Registro digital: El comprador debe descargar la aplicación móvil "App Ara" y crear un usuario. Asimismo, debe contar con una cuenta activa en la aplicación de DaviPlata.
- Sincronización de datos: Es un requisito obligatorio que el número de teléfono celular y el documento de identidad (cédula de ciudadanía) coincidan exactamente en los registros de ambas plataformas. De lo contrario, los sistemas no podrán validar la transacción.
- Paso por caja: Al momento de pagar en el punto físico, el cliente debe suministrar obligatoriamente su número de cédula al cajero y cerciorarse de que quede impreso en la factura física.
- Tiempos de entrega: Tras ser verificada la compra de los artículos marcados con verde, los fondos correspondientes se verán reflejados en el "bolsillo" de DaviPlata en un plazo máximo de 72 horas.