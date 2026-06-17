VIDEO | Ladrón intentó esconder las pruebas clave del fleteo que acababa de cometer en un cementerio de Bogotá

En Bogotá, las autoridades revelaron un video en el que quedó registrado el momento en que dos hombres en motocicleta interceptaron a sus víctimas, las atacaron y escaparon del lugar.

Sin embargo, durante la huida uno de los presuntos delincuentes tomó una decisión que terminó siendo clave para su captura: intentar ocultar el dinero y el arma dentro de un cementerio.

El caso ocurrió en la localidad de Bosa.

Video captó a ladrón robando a dos mujeres que salían de un banco en Bosa, Bogotá

Las imágenes conocidas muestran inicialmente el momento en que dos hombres que se movilizaban en motocicleta ubican a sus víctimas.

Según se observa, los presuntos responsables se detienen a un costado de la vía. Mientras uno permanece esperando sobre la motocicleta, el otro desciende y ejecuta el hurto.

En medio del ataque, las víctimas terminan tendidas sobre el piso. Después del robo, ambos intentan abandonar rápidamente el lugar.

Persecución policial permitió capturar a responsables de hurtar a una mujer en Bogotá

De acuerdo con la Policía Nacional, los hechos ocurrieron en la calle 68 con carrera 79 Sur.

En ese momento una patrulla adelantaba actividades de registro y control cuando recibió una alerta desde la central de radio sobre una motocicleta que presuntamente había participado en un hecho delictivo.

Con esa información se activó un plan candado que permitió ubicar el vehículo. A partir de ahí comenzó la persecución.

Ladrón intentó esconder las pruebas clave del fleteo que acababa de cometer en un cementerio

Durante la huida, uno de los señalados corrió a gran velocidad intentando escapar de los uniformados. Según informó la Policía, en medio del seguimiento el hombre habría intentado usar un arma de fuego.

Posteriormente, al verse alcanzado, lanzó el arma y también un bolso dentro del Cementerio de Piamonte.

Para las autoridades, el objetivo era ocultar los elementos y evitar que fueran recuperados. Sin embargo, los uniformados lograron reducirlo y recuperar los objetos.

¿Qué se sabe del fleteo contra dos mujeres en Bosa, Bogotá?

Las investigaciones indican que las víctimas fueron dos mujeres que momentos antes habían retirado dos millones de pesos de una entidad bancaria ubicada en Bosa Centro.

Posteriormente fueron abordadas mediante la modalidad de fleteo. En medio del hecho, una de ellas resultó herida.

Según informó la Policía, las afectadas reconocieron plenamente al hombre capturado y también identificaron los elementos recuperados durante el procedimiento.

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¿Qué antecedentes tenía el capturado y qué delitos enfrenta?

La Policía informó que el hombre capturado tiene 24 años y presenta anotaciones judiciales por el delito de hurto. Tras el procedimiento fue dejado a disposición de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de Bosa.

Deberá responder por los delitos de: