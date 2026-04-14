Supermercado en Colombia sigue pisando fuerte y lanzó nuevos remates en productos: de esto se trata

El sector retail en Colombia busca alternativas creativas y directas para incentivar el consumo. Bajo esta premisa, la cadena mayorista Makro ha decidido fortalecer su presencia en el mercado nacional mediante la consolidación de su campaña “Precios Felices”, una iniciativa diseñada específicamente para dinamizar la economía doméstica a través de descuentos agresivos en productos de primera necesidad.

La estrategia no solo busca aumentar el flujo de clientes en sus tiendas, sino que se posiciona como un salvavidas financiero frente a la inflación de alimentos.

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El eje central de esta propuesta es la democratización del ahorro, permitiendo que tanto familias como pequeños negocios accedan a productos de alta calidad sin comprometer su presupuesto mensual.

Estos son los descuentos que tiene esta reconocida cadena

Uno de los pilares más robustos de esta campaña se encuentra en la sección de perecederos. Conscientes de que las frutas y verduras representan una de las categorías con mayor fluctuación de precios y mayor peso en el gasto diario, la compañía ha implementado descuentos que alcanzan hasta el 50 %.

Esta reducción del costo impacta directamente en productos básicos de la dieta local, tales como:

Vegetales de base: Lechuga y tomate chonto.

Frutas y acompañamientos: Papaya, aguacate, guineo y manzanas.

Carbohidratos esenciales: Plátano verde.

Al reducir a la mitad el valor de estos insumos, la cadena facilita que los consumidores mantengan una dieta equilibrada y nutritiva, un aspecto que suele sacrificarse cuando los precios del mercado tienden al alza.

La campaña también extiende sus beneficios a la categoría de proteínas, un rubro crítico para la seguridad alimentaria. Las ofertas en este segmento están diseñadas para ofrecer variedad y conveniencia, con rebajas que oscilan entre el 20 % y el 30 %.

En el sector de pescados y mariscos, los clientes pueden encontrar ahorros significativos en filetes de tilapia, trucha y mezclas de mariscos, ideales para quienes buscan opciones saludables. De igual manera, los productos congelados —que incluyen desde vegetales listos para consumir hasta cazuelas y mojarra— presentan reducciones similares, ofreciendo una solución práctica para el ritmo de vida moderno.

Por otro lado, para los amantes de las carnes blancas y cortes tradicionales, la iniciativa incluye descuentos cercanos al 20 % en pechuga de pollo, nuggets y cortes especializados como el churrasco.