Este es el colegio con el puntaje más alto del Icfes 2025 en Colombia: vea el top 5

El colegio con el puntaje más alto del Icfes 2025 sorprendió al país por su desempeño en las Pruebas Saber 11. Conoce aquí el top 5 de las instituciones mejor calificadas de Colombia.

Foto: Freepik

Noticias RCN

noviembre 12 de 2025
03:10 p. m.
El desempeño académico en Colombia tuvo un nuevo referente tras conocerse los resultados de las Pruebas Saber 11° de 2025, los exámenes que realiza el Icfes para evaluar el nivel educativo de los estudiantes que finalizan su bachillerato.

El estudio de los resultados, divulgado el pasado 17 de octubre y analizado por la firma Milton Ochoa Expertos en Evaluación, reveló cuáles fueron los colegios con mejores puntajes del país, tanto en instituciones privadas como oficiales.

Estas pruebas miden el conocimiento en Lectura Crítica, Matemáticas, Ciencias Naturales, Ciencias Sociales e Inglés, y sirven como indicador nacional del desempeño educativo.

Según los datos oficiales, el promedio nacional fue de 261 puntos para el calendario A y 319 puntos para el calendario B, lo que muestra una leve mejora frente a años anteriores, aunque los expertos advierten que la calidad educativa en el país aún tiene oportunidades de mejora.

El mejor colegio del país según las Pruebas Saber 11° 2025

De acuerdo con los análisis, la Institución Educativa Cambridge School, ubicada en Pamplona, Norte de Santander, obtuvo 388 puntos, consolidándose como el mejor colegio del país en el calendario A.

El segundo lugar fue para el Colegio Cristiano Monte de Hebrón, de Bogotá, con 387 puntos, seguido muy de cerca por el Colegio Bilingüe Divino Niño, de Bucaramanga, también con 387 puntos.

Calendario B y colegios públicos destacados

En el calendario B, el liderazgo fue para el Gimnasio Contemporáneo de Armenia (Quindío), con 397 puntos, seguido por el Colegio Bilingüe Diana Oese, de Cali, que alcanzó 395 puntos.

Por su parte y una de las noticias más destacadas es que entre las instituciones públicas, el mejor desempeño lo obtuvo la Institución Educativa Luis María Jiménez, de Aguazul, Casanare, con un puntaje de 383 puntos, ubicándose en la sexta posición a nivel nacional.

Cabe recordar que estos análisis fueron elaborados por expertos como la fuente mencionada y no tiene nada que ver con un ranking oficial del Icfes, entidad que solo da a conocer los resultados.

