¡Volvió a bajar! Así cerró el dólar en Colombia este miércoles 19 de noviembre
Descubra el precio exacto con el que el dólar cerró en Colombia este 19 de noviembre de 2025.
Noticias RCN
02:08 p. m.
El precio del dólar en Colombia inició la jornada de este miércoles 19 de noviembre de 2025 con una Tasa Representativa del Mercado (TRM) de $3.737,55 pesos. Esta fue la tasa oficial establecida para todas las operaciones del día.
Fue así como, desde las primeras horas del miércoles, la divisa estadounidense mostró nuevamente una tendencia a la baja. La moneda abrió en $3.715 pesos, lo que representó una disminución de $22,54 pesos frente a la TRM vigente.
Precio del dólar en Colombia: así cerró hoy 19 de noviembre de 2025
A lo largo de la jornada, el dólar continuó registrando variaciones constantes en el mercado cambiario, manteniéndose siempre por debajo del valor de referencia del día. Finalmente, la divisa cerró en $3.712,50 pesos, consolidando un nuevo retroceso en su cotización intradía.
La diferencia entre la TRM del día y el valor de cierre refleja nuevamente un mercado con presión a la baja, en el que el precio final terminó por debajo del nivel oficial definido para este miércoles 19.
Precio del dólar en Colombia: estas han sido las últimas TRM
En los últimos días, el dólar se ha mantenido por debajo de los $3.800 pesos, con variaciones constantes a lo largo de noviembre.
Las TRM más recientes fueron las siguientes:
- Sábado 15 de noviembre: $3.764,77 pesos
- Domingo 16 de noviembre: $3.764,77 pesos
- Lunes 17 de noviembre: $3.764,77 pesos
- Martes 18 de noviembre: $3.764,77 pesos
- Miércoles 19 de noviembre: $3.737,55 pesos
Con estos valores, el precio del dólar continúa moviéndose en un rango descendente, tendencia que ha marcado la semana y que se reafirmó en el cierre de este miércoles.