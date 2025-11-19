Dólar en Colombia bajó este 19 de noviembre y volvió a tocar mínimos históricos

El dólar en Colombia inició este 19 de noviembre con una nueva caída, ampliando la tendencia bajista que se ha mantenido durante el mes.

La divisa abrió en $3.715, una reducción de $22,54 frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM), que para hoy está en $3.737,55.

El dólar abrió a la baja y marcó nuevos mínimos

Según los primeros reportes del mercado cambiario, la moneda estadounidense registró un precio mínimo de $3.715 y un máximo de $3.718, con apenas tres transacciones en el arranque de la jornada.

La TRM oficial también reflejó esta tendencia, pues la cotización del dólar para el día miércoles 19 de noviembre bajó 27,22 pesos, equivalente a un descenso del 0,72% frente al día anterior, según datos del sistema financiero.

Esta disminución se suma a un comportamiento de mediano plazo que ha favorecido a la moneda colombiana. En lo corrido del mes, el dólar ha caído 1,85%, y frente a la misma fecha de octubre, la reducción supera los 70 pesos.

Tendencia a la baja: así ha cambiado el dólar en el último año

Los reportes históricos también muestran una caída más profunda si se compara con periodos mayores.

Frente al mismo día de la semana anterior, el dólar disminuyó 0,62%, mientras que frente al inicio del año el retroceso es del 15,23%, equivalente a 671,6 pesos.

Además, la TRM evidencia que el dólar está significativamente por debajo de los valores del 2024:, pues la TRM disminuyó un 15,07% (663,14 pesos) en comparación con el mismo día del año anterior, siendo un comportamiento que no se veía desde hace más de dos años.