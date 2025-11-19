CANAL RCN
Economía

Dólar en Colombia bajó este 19 de noviembre y volvió a tocar mínimos históricos

El dólar en Colombia volvió a bajar este miércoles 19 de noviembre y abrió en $3.715, por debajo de la TRM del día.

Dólar en Colombia bajó este 19 de noviembre y volvió a tocar mínimos históricos
Foto: AFP

Noticias RCN

noviembre 19 de 2025
08:16 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El dólar en Colombia inició este 19 de noviembre con una nueva caída, ampliando la tendencia bajista que se ha mantenido durante el mes.

¡Volvió a desplomarse! Importante cambio en el precio del dólar en el cierre de hoy 18 de noviembre de 2025
RELACIONADO

¡Volvió a desplomarse! Importante cambio en el precio del dólar en el cierre de hoy 18 de noviembre de 2025

La divisa abrió en $3.715, una reducción de $22,54 frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM), que para hoy está en $3.737,55.

El dólar abrió a la baja y marcó nuevos mínimos

Según los primeros reportes del mercado cambiario, la moneda estadounidense registró un precio mínimo de $3.715 y un máximo de $3.718, con apenas tres transacciones en el arranque de la jornada.

El dólar vuelve a bajar en Colombia este 18 de noviembre: así abrió este martes
RELACIONADO

El dólar vuelve a bajar en Colombia este 18 de noviembre: así abrió este martes

La TRM oficial también reflejó esta tendencia, pues la cotización del dólar para el día miércoles 19 de noviembre bajó 27,22 pesos, equivalente a un descenso del 0,72% frente al día anterior, según datos del sistema financiero.

Esta disminución se suma a un comportamiento de mediano plazo que ha favorecido a la moneda colombiana. En lo corrido del mes, el dólar ha caído 1,85%, y frente a la misma fecha de octubre, la reducción supera los 70 pesos.

Tendencia a la baja: así ha cambiado el dólar en el último año

Los reportes históricos también muestran una caída más profunda si se compara con periodos mayores.

Frente al mismo día de la semana anterior, el dólar disminuyó 0,62%, mientras que frente al inicio del año el retroceso es del 15,23%, equivalente a 671,6 pesos.

Además, la TRM evidencia que el dólar está significativamente por debajo de los valores del 2024:, pues la TRM disminuyó un 15,07% (663,14 pesos) en comparación con el mismo día del año anterior, siendo un comportamiento que no se veía desde hace más de dos años.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Resultados lotería

Resultado Super Astro Luna hoy 18 de noviembre 2025: número y signo ganador del último sorteo

Comercio

Marca capilar colombiana crece un 170 % en 5 países y proyecta llegar a cinco más en 2026

Finanzas personales

Colombianos tendrían drástico cambio con SIM Cards: de esto se trata

Otras Noticias

Cundinamarca

Sara Gabriela, sobreviviente del vehículo arrastrado por quebrada en Silvania, reveló detalles de la tragedia

La joven de 22 años logró salir por uno de los vidrios del carro en el que viajaba con su familia. Su hermanita se le soltó de la mano.

Viral

Juliana impacta al cantar junto al músico agredido en el metro de Nueva York

La cantante bogotana sorprendió al unirse al músico que fue tendencia tras grabar la agresión que sufrió.

Países Bajos

El llamativo caso de Curazao rumbo al Mundial 2026: ¿Por qué ningún jugador nació en la isla?

Venezuela

La canciller Rosa Villavicencio advirtió que EE. UU. podría realizar una “acción encubierta contra Venezuela”

EPS

Llamado de emergencia de la Personería por colapso de la Nueva EPS en Bogotá: cifras alarmantes