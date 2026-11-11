CANAL RCN
Economía

Estos son los pagos que podrían aumentar en Colombia desde enero de 2027

Con la llegada de 2027, estos cobros podrían cambiar para los colombianos. ¿Qué aumentará?

gastos-que-podrian-subir-colombia-inicio-2027
Foto: diseñado por Magnific

Noticias RCN

noviembre 11 de 2026
08:39 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El comienzo de 2027 podría traer cambios en varios gastos que hacen parte de la vida cotidiana de los colombianos. Aunque la negociación del salario mínimo se concentra en cuánto aumentarán los ingresos de los trabajadores, hay otros cobros que también podrían verse afectados y que vale la pena tener en el radar.

SAE vende inmuebles desde $23 millones en Colombia: así puede comprarlos con el FNA
RELACIONADO

SAE vende inmuebles desde $23 millones en Colombia: así puede comprarlos con el FNA

El impacto no necesariamente aparecerá de la misma manera para todos. Mientras algunas obligaciones están vinculadas directamente al salario mínimo, otros servicios podrían encarecerse por el aumento de los costos que deben asumir las empresas.

¿Qué gastos podrían aumentar en Colombia durante 2027?

Uno de los rubros que podría generar cambios en los presupuestos familiares es la administración de los conjuntos residenciales. Los contratos de vigilancia, aseo y mantenimiento representan una parte importante de los gastos de las copropiedades. Si las empresas prestadoras deben asumir mayores costos de nómina, las asambleas de propietarios podrían estudiar un incremento en las cuotas.

Bienes y servicios que subirían en 2027
Gráfico: La República

Los parqueaderos también podrían revisar sus tarifas, al igual que algunos establecimientos recreativos. En estos casos, los precios dependen de las condiciones de cada negocio y de sus costos de funcionamiento; por eso, no existe un aumento automático asociado al salario mínimo.

Otro grupo de cobros que merece atención es el de las multas y sanciones administrativas. Algunas obligaciones se calculan tomando como referencia el salario mínimo, de manera que su actualización puede modificar el valor que deben pagar los ciudadanos. Sin embargo, no todas las sanciones siguen ese mecanismo.

Subsidios ya se pueden pagar por Bre-B: caja de compensación habilitó esta opción
RELACIONADO

Subsidios ya se pueden pagar por Bre-B: caja de compensación habilitó esta opción

Los trámites notariales y determinados procedimientos registrales también podrían tener modificaciones en sus tarifas, de acuerdo con las disposiciones oficiales que regulan estos servicios.

En materia laboral, el nuevo salario mínimo modificará el ingreso base de cotización de quienes reciben ese monto. Esto tendrá efectos en los aportes a salud y pensión, así como en los costos asociados a riesgos laborales y otras obligaciones de los empleadores.

¿El arriendo de vivienda también subirá con el salario mínimo?

Para los contratos de vivienda urbana existe una regla diferente. La Ley 820 de 2003 establece que el canon puede reajustarse cuando se cumplen 12 meses de ejecución del contrato bajo un mismo precio, pero el incremento no puede superar el 100 % de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del año calendario anterior.

Dan a conocer más de 20.000 vacantes de empleo en el país: estos son los puestos que buscan
RELACIONADO

Dan a conocer más de 20.000 vacantes de empleo en el país: estos son los puestos que buscan

En consecuencia, el aumento de los arriendos para 2027 estará determinado por la inflación registrada durante 2026 y no por el porcentaje que se acuerde para el salario mínimo.

La negociación salarial será, entonces, un dato importante para calcular los gastos del próximo año, pero no todos los cobros reaccionarán de la misma forma.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Fenalco

Registro de vehículos híbridos y eléctricos creció más del 100% según Fenalco

Sociedad de Activos Especiales

SAE vende inmuebles desde $23 millones en Colombia: así puede comprarlos con el FNA

Turismo

Aerolínea que opera en Colombia anunció la llegada de tres nuevos aviones: esto se sabe

Otras Noticias

Terremoto

Fuerte temblor sacudió Chile hoy, 11 de noviembre: magnitud y epicentro del sismo

Un fuerte temblor sacudió Chile este 11 de noviembre de 2026. Conozca la magnitud, el epicentro y el reporte de las autoridades sobre posibles daños.

La Guajira

Secuestraron a Nancy Gómez, esposa del alcalde de Uribia, en La Guajira

En la mañana de este miércoles se reportó el secuestro de Nancy Gómez, esposa del alcalde de Uribia, en La Guajira.

Horóscopo

Horóscopo de hoy: miércoles 11 de noviembre de 2026

Millonarios

Millonarios pierde a dos titulares para el partido decisivo ante Alianza

Enfermedades

¿Qué le está pasando a la presentadora Adriana Betancur? Doctor explicó los riesgos de su condición