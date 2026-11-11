Estos son los pagos que podrían aumentar en Colombia desde enero de 2027

El comienzo de 2027 podría traer cambios en varios gastos que hacen parte de la vida cotidiana de los colombianos. Aunque la negociación del salario mínimo se concentra en cuánto aumentarán los ingresos de los trabajadores, hay otros cobros que también podrían verse afectados y que vale la pena tener en el radar.

El impacto no necesariamente aparecerá de la misma manera para todos. Mientras algunas obligaciones están vinculadas directamente al salario mínimo, otros servicios podrían encarecerse por el aumento de los costos que deben asumir las empresas.

¿Qué gastos podrían aumentar en Colombia durante 2027?

Uno de los rubros que podría generar cambios en los presupuestos familiares es la administración de los conjuntos residenciales. Los contratos de vigilancia, aseo y mantenimiento representan una parte importante de los gastos de las copropiedades. Si las empresas prestadoras deben asumir mayores costos de nómina, las asambleas de propietarios podrían estudiar un incremento en las cuotas.

Gráfico: La República

Los parqueaderos también podrían revisar sus tarifas, al igual que algunos establecimientos recreativos. En estos casos, los precios dependen de las condiciones de cada negocio y de sus costos de funcionamiento; por eso, no existe un aumento automático asociado al salario mínimo.

Otro grupo de cobros que merece atención es el de las multas y sanciones administrativas. Algunas obligaciones se calculan tomando como referencia el salario mínimo, de manera que su actualización puede modificar el valor que deben pagar los ciudadanos. Sin embargo, no todas las sanciones siguen ese mecanismo.

Los trámites notariales y determinados procedimientos registrales también podrían tener modificaciones en sus tarifas, de acuerdo con las disposiciones oficiales que regulan estos servicios.

En materia laboral, el nuevo salario mínimo modificará el ingreso base de cotización de quienes reciben ese monto. Esto tendrá efectos en los aportes a salud y pensión, así como en los costos asociados a riesgos laborales y otras obligaciones de los empleadores.

¿El arriendo de vivienda también subirá con el salario mínimo?

Para los contratos de vivienda urbana existe una regla diferente. La Ley 820 de 2003 establece que el canon puede reajustarse cuando se cumplen 12 meses de ejecución del contrato bajo un mismo precio, pero el incremento no puede superar el 100 % de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del año calendario anterior.

En consecuencia, el aumento de los arriendos para 2027 estará determinado por la inflación registrada durante 2026 y no por el porcentaje que se acuerde para el salario mínimo.

La negociación salarial será, entonces, un dato importante para calcular los gastos del próximo año, pero no todos los cobros reaccionarán de la misma forma.