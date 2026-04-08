Así fue el evento que colapsó un centro comercial y vendió más de $6.750 millones

En un contexto donde el comercio busca nuevas fórmulas para atraer audiencias y generar ventas, un modelo de colaboración entre marcas colombianas logró demostrar el potencial del retail colaborativo.

Se trata de El Mercadillo, una iniciativa que reunió a cinco marcas independientes y consiguió facturar más de $6.750 millones en menos de cuatro días, combinando ventas presenciales y digitales.

El evento se realizó en el centro comercial El Tesoro, en Medellín, y reunió a más de 9.000 asistentes que acudieron al espacio físico para participar en una experiencia de compra colectiva.

Allí, las marcas Dolce d'Amore, Stradabrand, Coco Blanco, Click Hair y RR Fit unieron esfuerzos para crear una jornada que no solo buscaba vender productos, sino generar una experiencia compartida entre audiencias que normalmente interactúan con cada marca por separado.

¿Cómo la convocatoria logró ventas récord en tan solo horas?

Durante la jornada presencial se registraron ventas cercanas a $2.000 millones, una cifra que evidencia el impacto que puede tener la colaboración entre empresas que comparten públicos similares.

Sin embargo, el alcance del evento no se limitó al espacio físico. La estrategia también incorporó una dimensión digital que amplificó el impacto del encuentro.

Más de 30.000 usuarios se registraron en una fila virtual para acceder a la edición en línea del evento, que se extendió durante 48 horas adicionales a través de los canales digitales de las marcas participantes.

David Rojas, CEO Fashion Ecommerce, explicó que el resultado alcanzado con la estrategia fue histórico, con $4.750 millones de pesos en ventas en línea, para un total combinado superior a los $6.750 millones de pesos en menos de cuatro días:

El impacto de El Mercadillo va más allá de las cifras, pues se trata de un caso de relevancia cultural, en el que las cinco marcas colombianas pudieron movilizar comunidades físicas y digitales enteras, al construir una experiencia que la gente quería vivir y no solo para comprar. Ese es el nuevo estándar del retail.

El evento que rompió esquemas en centro comercial de Medellín

El Mercadillo fue organizado con el respaldo estratégico del clúster digital Fashion e-commerce, cuya participación fue clave para estructurar la estrategia tecnológica y de convocatoria.

Según los organizadores, el éxito del evento no se explica únicamente por la unión de marcas, sino por una planificación que combinó marketing digital, producción audiovisual y gestión de audiencias.

Entre los elementos que impulsaron los resultados se encuentran la gestión de bases de datos, la segmentación de campañas publicitarias, la transmisión en vivo desde el punto de venta y la creación de contenido en tiempo real.

El streaming realizado durante el evento presencial permitió que miles de personas siguieran la experiencia desde plataformas digitales, lo que alimentó la interacción en redes sociales y mantuvo activo el interés del público incluso después del cierre del encuentro físico.

Este enfoque también permitió que el contenido generado durante el evento continuara circulando en internet durante días posteriores, impulsando el alcance orgánico en redes sociales y reforzando la visibilidad de las marcas involucradas.

Más allá de las cifras, los organizadores consideran que el evento representa un ejemplo de cómo el retail independiente puede competir en un mercado dominado por grandes campañas comerciales.

La clave, aseguran, está en construir experiencias que conecten emocionalmente con las audiencias y que transformen la compra en un evento que las personas quieran vivir.