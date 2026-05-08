Nuevo resultado del Super Astro Luna: este fue el número y el signo ganador hoy 5 de agosto de 2026

Cuando el reloj marca la hora del sorteo, comienza un proceso que dura apenas unos minutos, pero cuyo desenlace será consultado durante el resto de la jornada. Miles de personas esperan la publicación del resultado del Super Astro Luna, una modalidad que combina cuatro cifras con un signo zodiacal para conformar su resultado oficial.

Este 5 de agosto de 2026, la edición nocturna volvió a desarrollarse con su mecánica habitual y dejó definida la combinación correspondiente al día. Una vez concluido el sorteo, las cifras seleccionadas y el signo zodiacal pasaron a convertirse en la referencia oficial de esta jornada.

A diferencia de otros juegos de azar, el Super Astro Luna incorpora un elemento adicional que hace parte integral del resultado. No basta con conocer la secuencia numérica; el signo zodiacal también conforma la combinación definitiva y debe revisarse junto con las cuatro cifras para interpretar correctamente el desenlace.

La modalidad mantiene el mismo formato en todas sus ediciones, aunque el resultado cambia completamente de un día a otro. Esa característica hace que cada jornada tenga una combinación exclusiva, asociada únicamente a la fecha en que se realizó el sorteo.

¿Quiénes fueron los ganadores tras el sorteo del Super Astro Luna de este 5 de agosto de 2026? Descubra el resultado exacto aquí en Noticias RCN.

Resultado del Super Astro Luna hoy 5 de agosto de 2026

Los apostadores siguieron el sorteo de Super Astro Luna a partir de las 10:50 de la noche y conservaron el anhelo de ganar hasta el final.

Sin embargo, solo algunos fueron los afortunados tras tener aciertos con la siguiente combinación:

Número: XXXX.

Signo: XXXX.

El resultado ya quedó definido para esta edición del Super Astro Luna

Con la publicación de la combinación concluye oficialmente el sorteo de este miércoles. A partir de este momento, las cifras y el signo zodiacal anunciados identifican la edición del 5 de agosto de 2026 y serán la referencia para quienes consulten el desenlace de esta jornada.

En la siguiente edición, el proceso volverá a repetirse con una combinación completamente diferente. Entretanto, el resultado divulgado hoy permanecerá como el dato oficial del Super Astro Luna correspondiente a este miércoles.