Comprar un tiquete con anticipación no siempre asegura el mejor precio.

Por eso, si la misma reserva aparece más barata después del pago, o si la aerolínea cancela el vuelo, el programa 'Kit Viajero' de Littio contempla un bono para quienes cumplan sus condiciones.

¿Cuánto puede recibir si cancelan el vuelo o baja el precio?

El tope más alto corresponde a las cancelaciones. Si la aerolínea cancela el vuelo de ida o el de regreso, el pasajero puede acceder a un bono de hasta 200 USDC por viaje. Según Littio, el beneficio también aplica si la compañía aérea reubica al pasajero o le devuelve el valor del tiquete.

Si el vuelo sigue programado, pero el mismo tiquete se ofrece después a un precio menor, el bono puede llegar a 100 USDC. Para acceder a cualquiera de los dos beneficios, la compra de los tiquetes debe ser de al menos 400 USDC con la Littio Card. Además, el usuario debe registrar el vuelo en la plataforma como mínimo 48 horas antes de la salida.

¿Qué incluye el programa para los gastos durante el viaje?

El kit también ofrece una guía de destino, una eSIM con datos gratuitos durante las primeras 24 horas y descuentos de hasta el 20 % en planes de conectividad internacional. Al finalizar el viaje, los usuarios pueden consultar un resumen de sus gastos.

“Comparar opciones, anticipar gastos y revisar las condiciones de pago ayuda a tomar decisiones más informadas, especialmente cuando se viaja a un país con otra moneda y otros hábitos de consumo”, explica Christian Knudsen, cofundador y CEO de Littio.

El lanzamiento se da en un año de crecimiento para el transporte aéreo en Colombia porque entre enero y julio de 2026 se movilizaron 34,3 millones de pasajeros, un 5,1 % más que en el mismo periodo de 2025, según cifras de la Aeronáutica Civil citadas en el comunicado.