Así puede hacer parte de los programas sociales que ofrece el Gobierno

El Gobierno Nacional a través de diferentes programas sociales como familias en acción, Colombia Mayor, Jóvenes en Acción e Ingreso Solidario, otorga a más de 11 millones de colombianos diferentes beneficios.

Sin embargo, para poder a acceder a estos programas sociales deben tener actualizado el Sisbén IV, ya que este cambió de una asignación de puntaje a categorías:

Categoría A: Población en pobreza extrema.

Categoría B: Población pobre.

Categoría C: Población vulnerable.

Categoría D: Población que no es considerada pobre ni vulnerable.

Cada categoría contará con unos subgrupos, los cuales están conformados por una letra y un número. Con este se espera diferenciar de mayor a menor, la capacidad de ingreso que tendrían las familias ubicadas en dichas categorías. Siendo así, cada categoría quedaría de la siguiente manera:

Categoría A: A1 a A5.

Categoría B: B1 a B7.

Categoría C: C1 a C18.

Categoría D: D1 a D21.

Una vez la persona tenga actualizada la información del Sisbén IV, el Gobierno Nacional podrá conocer las necesidades y las capacidades que tienen los hogares, y así determinar si será beneficiado de algún programa.

No obstante, la directora del Departamento Nacional de Planeación, Alejandra Botero, aseguró que, si la persona no actualiza el Sisbén, no podrá acceder a los programas existentes ni a las ampliaciones o nuevas convocatorias que el Gobierno Nacional realice, ya que tomarán como base la encuesta del Sisbén IV, “cuando se amplían programas sociales o se hacen nuevas convocatorias, se van a hacer con la base del Sisbén IV, porque tiene la información actualizada”.

¿Cómo actualizar el Sisbén IV?

Para las personas que quieran actualizar el Sisbén el Departamento Nacional de Planeación puso a disposición dos canales para solicitar la encuesta:

Visitar portalciudadano.sisben.gov.co, donde únicamente la cabeza del hogar podrá solicitar que le realicen la encuesta. Pueden llamar a las líneas telefónicas de las Alcaldías municipales o se pueden acercar a las oficinas locales del Sisbén y solicitar la realización de la encuesta.

Cabe resaltar que las personas que estaban en Sisbén III y no han actualizado Sisbén IV, no desaparecen de la base de datos del Sisbén.

Por ejemplo, en febrero de este año, Ingreso Solidario anunció una ampliación de 3 a 4 millones de beneficiarios, razón por la cual ese millón adicional se selecciona de los grupos poblacionales del Sisbén IV, pero si una familia está ubicada en la categoría de pobreza extrema o pobreza del Sisbén III, no podrá acceder a esta ampliación del programa ya que no ha actualizado la encuesta.

¿Cuál es la diferencia entre Sisbén III y Sisbén IV?

El Sisbén IV tuvo unas mejoras metodológicas, tecnológicas y operativas, según Botero “ahora no solo miden las condiciones físicas del hogar, sino también las capacidades de generar ingresos en cada uno de los hogares, y tiene una visión mucho más integral de lo que son las familias y la población más vulnerable colombiana. También tiene distintos modelos de encuesta dependiendo si es una zona rural o una zona urbana, la información ahora se toma con unos dispositivos móviles, no con papel y lápiz”.

Además, los tiempos de respuesta a la ciudadanía ahora son mucho más rápidos, y la información se comparte con diferentes sectores como Migración Colombia, la Registraduría Nacional del Estado Civil, entre otros.

¿Qué porcentaje de actualización tiene actualmente el Sisbén IV?

Botero indicó que ya tienen 30 millones de hogares en total, de los cuales alrededor de 20 millones, es decir, el 67%, son pobres y pobres extremos. Cabe resaltar que el Sisbén es un instrumento de medición para focalizar los programas sociales.

¿Los migrantes pueden estar en el Sisbén IV?

El Gobierno Nacional ha hecho una incorporación socioeconómica de los migrantes, por lo cual implementó el Permiso Temporal de Protección para que los migrantes puedan trabajar los próximos seis años, y así mismo puedan acceder a todos los programas que el Gobierno Nacional dispone. Tenga en cuenta que derecho de votar se exceptúa en el Permiso Temporal de Protección.