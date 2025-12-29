Atentos jubilados: así quedarán las pensiones tras confirmación de aumento del salario mínimo al 23%

El Gobierno Nacional ha confirmado un incremento del 23% en el salario mínimo para el año 2026. Tras semanas de intensas negociaciones en la mesa tripartita que culminaron sin un consenso entre gremios y centrales obreras, el Ejecutivo optó por un ajuste basado en el concepto de "salario mínimo vital".

Esta medida no solo impacta el bolsillo de los trabajadores activos, sino que redefine por completo la realidad financiera de millones de pensionados en Colombia.

Con el incremento del 23%, el salario básico mensual se sitúa en $1.750.905, frente a los $1.423.500 que regían anteriormente. Este ajuste dispara automáticamente el valor de las pensiones, aunque el impacto varía según el monto que recibe cada beneficiario, siguiendo las reglas establecidas por la Ley 100 de 1993 y la reciente reforma pensional.

Esto subirán las pensiones en 2026 tras confirmación de salario mínimo

Pensionados de un salario mínimo: Este grupo es el más beneficiado de manera directa. Por ley, ninguna pensión en Colombia puede ser inferior al salario mínimo legal vigente (SMLV). En consecuencia, más de 1.2 millones de personas que hoy reciben la mesada mínima verán un incremento exacto del 23%, pasando a recibir los mismos $1.750.905.

Pensiones superiores al mínimo: Para quienes devengan más de un SMLV, el ajuste no suele ser igual al del salario mínimo, sino que se rige por la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC), este podría darse en un poco más del 5%.

RELACIONADO Esto le deberá llegar de quincena tras confirmación del aumento del salario mínimo

La entrada en vigor de este aumento coincide con la implementación plena de la nueva reforma pensional, que organiza el sistema a través de pilares.

Impacto en el sistema pensional

Umbral de Cotización a Colpensiones: El pilar contributivo establece que los aportes hasta 2.3 salarios mínimos deben ir obligatoriamente al componente de prima media (Colpensiones).

Con el nuevo salario, este tope se eleva significativamente, lo que significa que los ingresos hasta aproximadamente $4.027.000 serán administrados por el ente público.

Subsidios y Vivienda: Muchos subsidios estatales y topes para vivienda de interés social (VIS) están anclados al salario mínimo. El aumento del 23% eleva el techo de las viviendas VIS a niveles cercanos a los $262 millones, lo que genera preocupación en el sector constructor pero amplía el margen de financiación para proyectos futuros.

A partir del 1 de enero de 2026, los pensionados verán reflejado este cambio en sus cuentas bancarias, marcando el inicio de una nueva era económica donde el "salario vital" intenta equilibrar la balanza frente a la inflación acumulada de los últimos años.