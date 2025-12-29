CANAL RCN
Economía

Valor de los dominicales y festivos en 2026: así quedaron con el nuevo salario mínimo

Conozca cómo quedan los dominicales y festivos en 2026 tras el anuncio del salario mínimo decretado por el Gobierno. Valores por hora y jornada.

Valor de los dominicales y festivos en 2026: así quedan con el nuevo salario mínimo
Foto: Freepik

Noticias RCN

diciembre 29 de 2025
07:26 p. m.
El Gobierno nacional confirmó este lunes 29 de diciembre, sobre las 7:00 p. m., el valor del salario mínimo para 2026, luego de una alocución presidencial del presidente Gustavo Petro.

La decisión se tomó por decreto, tras no lograrse un acuerdo entre empresarios y centrales obreras durante la mesa de concertación salarial.

En la previa, distintos sectores habían planteado incrementos que oscilaban entre el 12 %. 19 % y el 23%.

En su mensaje, el mandatario confirmó que el salario mínimo en Colombia para 2026 será de $2.000.000, cifra que incluye el subsidio de transporte, y que representa un aumento del 23 % frente al salario vigente en 2025.

Con el anuncio oficial, el salario mínimo mensual quedó fijado en $1.750.905, mientras que el subsidio de transporte para 2026 será de $249.095, para un total de $2.000.000, cifras que comenzarán a regir desde en 2026.

¿Cuánto valen las horas dominicales y festivas tras aumento del salario mínimo de 2026?

Con el nuevo salario mínimo, el valor de la hora ordinaria quedó en $7.296, cálculo que se realiza sobre una jornada legal de 240 horas mensuales.

A partir de este monto, y con un recargo dominical y festivo del 80 %, cada hora trabajada en domingo o festivo tendrá un valor aproximado de $13.133.

En la práctica, un trabajador que labore una jornada completa de 8 horas en uno de estos días recibirá cerca de $105.064, únicamente por ese concepto, sin contar recargos adicionales.

Claves que deben tener en cuenta los trabajadores

Estos valores no incluyen horas extras ni recargos nocturnos, los cuales se liquidan por separado si la jornada se extiende o se realiza en horario nocturno.

Asimismo, el subsidio de transporte no hace parte del cálculo de las horas dominicales y festivas, ya que este beneficio se paga de manera independiente y no integra el salario base.

Las cifras quedaron respaldadas en el decreto oficial del Gobierno, documento que servirá como referencia para empleadores y trabajadores al momento de liquidar nóminas a partir de enero de 2026.

