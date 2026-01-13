Pago de intereses de cesantías tendrán importante cambio para colombianos: pilas

Las prestaciones sociales representan un pilar fundamental para la seguridad financiera de los empleados en el país. Entre estas, los intereses de cesantías se destacan como un pago directo que busca compensar el valor del dinero en el tiempo respecto al ahorro de las cesantías.

Mientras que las cesantías funcionan como un seguro de desempleo que se consigna anualmente en un fondo, los intereses son un rendimiento del 12% anual (o proporcional al tiempo laborado) que el empleador debe entregar directamente al trabajador.

Tradicionalmente, este rubro se liquida al corte del 31 de diciembre de cada año y debe ser cancelado, a más tardar, el 31 de enero del año siguiente.

Pago de intereses de cesantías tendrá importante cambio: Nueva Ley da beneficio a trabajadores

Con la sanción de la Ley 2466 de 2025 (Reforma Laboral), el panorama del ahorro prestacional en Colombia ha dado un giro significativo. Bajo la premisa de fomentar el "trabajo decente y digno", la nueva normativa introduce una flexibilidad sin precedentes: la mensualización de los intereses de cesantías.

Este cambio sustancial permite que, previo acuerdo escrito entre el empleador y el trabajador, los intereses dejen de ser un pago único anual en enero para convertirse en un flujo de caja mensual.

Bajo esta modalidad, el empleado recibe cada mes el 1% de su salario base de liquidación (que incluye el auxilio de transporte cuando aplique) en concepto de intereses. Al cabo de un año, la suma total equivale al mismo 12% de la norma tradicional, pero con la ventaja de inyectar liquidez inmediata al hogar de forma constante.

Además de la mensualización, la reforma habilita la opción de realizar consignaciones mensuales anticipadas de las cesantías (8.33% del salario) para generar mayores rendimientos financieros, lo que moderniza la gestión del talento humano en las empresas.

Con estos beneficios, la Ley 2466 no solo busca proteger el ahorro, sino adaptar las finanzas laborales a la realidad del consumo diario de los colombianos.