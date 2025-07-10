Dane reveló nuevo aumento de la inflación en Colombia para septiembre: así se ubicó

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) reveló esta noche una noticia poco alentadora: la inflación anual en Colombia, medida por el Índice de Precios al Consumidor (IPC), se disparó a un 5,18% en septiembre de 2025.

Con esta nueva cifra, el indicador anualizado del costo de vida completa tres meses consecutivos de repunte, marcando un comportamiento ascendente que se había iniciado en julio, situándose por encima del 5,10% registrado en agosto. El fantasma de la desinflación rápida y sostenida parece alejarse, al menos por ahora.

La variación mensual del IPC en septiembre fue del 0,32%, una subida que, aunque pueda parecer modesta, se suma a la tendencia general para presionar aún más el poder adquisitivo de los hogares.

Factores por el alza de la inflación

Al desglosar la canasta familiar, la presión inflacionaria se concentró en categorías esenciales que impactan directamente el día a día de millones de colombianos. De acuerdo con el reporte de la directora del DANE, Piedad Urdinola, los mayores incrementos de precio en septiembre no se limitaron a un solo sector, sino que reflejaron una presión generalizada.

La educación tuvo un incremento mensual del 1,39% y una variación anual del 7,29%, este rubro sigue siendo un dolor de cabeza para las familias. Dentro de este, la educación secundaria y preescolar/básica primaria registraron aumentos anuales cercanos al 8,6%.

La división de Alimentos y Bebidas No Alcohólicas registró una aceleración en su inflación anual, ubicándose en 6,13% desde el 4,94% en julio. El impacto del aumento en productos básicos como frutas frescas, carne de res y plátanos se siente directamente en las mesas colombianas, confirmando que el costo de hacer mercado sigue siendo un reto mayúsculo.