CANAL RCN
Economía

Dane reveló nuevo aumento de la inflación en Colombia para septiembre: así se ubicó

La cifra sigue en aumento por tercer mes consecutivo.

Foto: Freepik.

Noticias RCN

octubre 07 de 2025
09:18 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) reveló esta noche una noticia poco alentadora: la inflación anual en Colombia, medida por el Índice de Precios al Consumidor (IPC), se disparó a un 5,18% en septiembre de 2025.

Con esta nueva cifra, el indicador anualizado del costo de vida completa tres meses consecutivos de repunte, marcando un comportamiento ascendente que se había iniciado en julio, situándose por encima del 5,10% registrado en agosto. El fantasma de la desinflación rápida y sostenida parece alejarse, al menos por ahora.

Salario mínimo en Colombia tendría importante incremento para 2026: así quedaría
RELACIONADO

Salario mínimo en Colombia tendría importante incremento para 2026: así quedaría

La variación mensual del IPC en septiembre fue del 0,32%, una subida que, aunque pueda parecer modesta, se suma a la tendencia general para presionar aún más el poder adquisitivo de los hogares.

Factores por el alza de la inflación

Al desglosar la canasta familiar, la presión inflacionaria se concentró en categorías esenciales que impactan directamente el día a día de millones de colombianos. De acuerdo con el reporte de la directora del DANE, Piedad Urdinola, los mayores incrementos de precio en septiembre no se limitaron a un solo sector, sino que reflejaron una presión generalizada.

La educación tuvo un incremento mensual del 1,39% y una variación anual del 7,29%, este rubro sigue siendo un dolor de cabeza para las familias. Dentro de este, la educación secundaria y preescolar/básica primaria registraron aumentos anuales cercanos al 8,6%.

La división de Alimentos y Bebidas No Alcohólicas registró una aceleración en su inflación anual, ubicándose en 6,13% desde el 4,94% en julio. El impacto del aumento en productos básicos como frutas frescas, carne de res y plátanos se siente directamente en las mesas colombianas, confirmando que el costo de hacer mercado sigue siendo un reto mayúsculo.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Resultados lotería

Resultado Super Astro Luna: número y signo ganador hoy 7 de octubre de 2025

Secretaria de Movilidad

Prohibido parquear: ¿la norma empieza antes o después de la señal?

Pensiones

Colombia, entre los peores países para pensionarse: así se ubica a nivel internacional

Otras Noticias

Animales

Así fue el rescate de un mono aullador que estaba en cautiverio en Bogotá: ¿Es peligroso?

El animal fue encontrado en un apartamento. Lo habían traído desde La Guajira.

Millonarios

El fuerte castigo por simulación en el fútbol colombiano: la sanción que recibiría Leonardo Castro

Se volvió a ver una tarjeta amarilla por simulación en el fútbol colombiano: a Wílmar Roldán no le tembló la mano para amonestar al delantero de Millonarios.

Nueva York

Dos adolescentes mueren en Nueva York por imitar el juego viral ‘Subway Surfers’ en el metro

Artistas

Así reaccionó Florinda Meza al sketch de 'El Chavo del 8' donde participó Bad Bunny

Animales

Retiraron comida para perros por riesgo de bacterias: ordenaron sacarla del mercado