Así se puede inscribir a la feria de vivienda exclusiva para mujeres en Bogotá: últimos días

La Feria de Vivienda para mujeres en Bogotá 2025 se acerca a su fecha límite de inscripciones. La Secretaría Distrital del Hábitat informó que el plazo para registrarse finaliza el jueves 18 de septiembre, mientras que el evento se llevará a cabo el domingo 28 de septiembre en el Centro Integral de Vivienda de Compensar, ubicado en la Av. 68 # 48A-47.

Este espacio está diseñado exclusivamente para que mujeres de la capital puedan acceder a proyectos de Vivienda de Interés Prioritario (VIP) y Vivienda de Interés Social (VIS), a través del programa Oferta Preferente. En total, se pondrán a disposición más de 2.400 unidades de vivienda en localidades como Bosa, Kennedy, Suba, Fontibón, San Cristóbal, Santa Fe, Rafael Uribe Uribe y Usme.

Requisitos para participar en la Feria de Vivienda para mujeres

La feria está dirigida a mujeres mayores de edad, cabeza de hogar o solteras, interesadas en adquirir su primera vivienda. Los requisitos principales son:

Tener ingresos familiares inferiores a cuatro salarios mínimos mensuales (menos de $5.694.000).

No ser propietaria de una vivienda en Colombia.

No haber recibido un subsidio de vivienda anteriormente.

No haber sido sancionada en procesos de asignación de subsidios.

Además, la Secretaría Distrital del Hábitat explicó que las participantes deben contar con un cierre financiero, es decir, tener claras las fuentes de recursos que completarán el valor de la vivienda, como subsidios, créditos y ahorros propios.

¿Cómo inscribirse en la Feria de Vivienda para mujeres?

Las inscripciones son gratuitas y deben realizarse de manera virtual a través del formulario oficial disponible en el portal de la Secretaría Distrital del Hábitat: (https://suav-dev.habitatbogota.gov.co/forms/FeriaDeViviendaMujeres2025-I)

El proceso incluye los siguientes pasos:

Ingresar a la página oficial y acceder al enlace de registro. Verificar el cumplimiento de los requisitos. Aceptar términos, condiciones y tratamiento de datos personales. Completar el formulario con la información personal solicitada. Adjuntar los documentos requeridos y enviar la solicitud.

Tras completar el registro, las participantes recibirán una citación con fecha y hora asignada para asistir a la feria en Compensar. Es importante recalcar que ninguna persona ni entidad está autorizada para cobrar dinero o solicitar favores a cambio de un cupo o de la asignación de vivienda.

La feria contará con la participación de constructoras, entidades financieras y la caja de compensación Compensar, además del acompañamiento de profesionales de la Secretaría del Hábitat, quienes orientarán a las mujeres en todo el proceso de postulación.

Con subsidios que van desde $14.235.000 hasta $42.705.000, este evento se convierte en una oportunidad clave para que muchas mujeres en Bogotá puedan dar el paso hacia su casa propia con respaldo institucional y en condiciones preferenciales.