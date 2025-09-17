CANAL RCN
Economía

Así se puede inscribir a la feria de vivienda exclusiva para mujeres en Bogotá: últimos días

Subsidios de hasta $42 millones y más de 2.400 unidades de vivienda disponibles en la capital.

Feria de vivienda Mujeres en Bogotá 2025
FOTO: Secretaría de Habitat

Noticias RCN

septiembre 17 de 2025
09:46 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La Feria de Vivienda para mujeres en Bogotá 2025 se acerca a su fecha límite de inscripciones. La Secretaría Distrital del Hábitat informó que el plazo para registrarse finaliza el jueves 18 de septiembre, mientras que el evento se llevará a cabo el domingo 28 de septiembre en el Centro Integral de Vivienda de Compensar, ubicado en la Av. 68 # 48A-47.

Feria de vivienda de Compensar: subsidios, créditos y proyectos
RELACIONADO

Feria de vivienda de Compensar: subsidios, créditos y proyectos

Este espacio está diseñado exclusivamente para que mujeres de la capital puedan acceder a proyectos de Vivienda de Interés Prioritario (VIP) y Vivienda de Interés Social (VIS), a través del programa Oferta Preferente. En total, se pondrán a disposición más de 2.400 unidades de vivienda en localidades como Bosa, Kennedy, Suba, Fontibón, San Cristóbal, Santa Fe, Rafael Uribe Uribe y Usme.

Requisitos para participar en la Feria de Vivienda para mujeres

La feria está dirigida a mujeres mayores de edad, cabeza de hogar o solteras, interesadas en adquirir su primera vivienda. Los requisitos principales son:

  • Tener ingresos familiares inferiores a cuatro salarios mínimos mensuales (menos de $5.694.000).
  • No ser propietaria de una vivienda en Colombia.
  • No haber recibido un subsidio de vivienda anteriormente.
  • No haber sido sancionada en procesos de asignación de subsidios.

Además, la Secretaría Distrital del Hábitat explicó que las participantes deben contar con un cierre financiero, es decir, tener claras las fuentes de recursos que completarán el valor de la vivienda, como subsidios, créditos y ahorros propios.

¿Cómo inscribirse en la Feria de Vivienda para mujeres?

Las inscripciones son gratuitas y deben realizarse de manera virtual a través del formulario oficial disponible en el portal de la Secretaría Distrital del Hábitat: (https://suav-dev.habitatbogota.gov.co/forms/FeriaDeViviendaMujeres2025-I)

El proceso incluye los siguientes pasos:

  1. Ingresar a la página oficial y acceder al enlace de registro.
  2. Verificar el cumplimiento de los requisitos.
  3. Aceptar términos, condiciones y tratamiento de datos personales.
  4. Completar el formulario con la información personal solicitada.
  5. Adjuntar los documentos requeridos y enviar la solicitud.

Tras completar el registro, las participantes recibirán una citación con fecha y hora asignada para asistir a la feria en Compensar. Es importante recalcar que ninguna persona ni entidad está autorizada para cobrar dinero o solicitar favores a cambio de un cupo o de la asignación de vivienda.

Becas para jóvenes de Bogotá: Alcaldía abrió convocatoria para estudiar y trabajar
RELACIONADO

Becas para jóvenes de Bogotá: Alcaldía abrió convocatoria para estudiar y trabajar

La feria contará con la participación de constructoras, entidades financieras y la caja de compensación Compensar, además del acompañamiento de profesionales de la Secretaría del Hábitat, quienes orientarán a las mujeres en todo el proceso de postulación.

Con subsidios que van desde $14.235.000 hasta $42.705.000, este evento se convierte en una oportunidad clave para que muchas mujeres en Bogotá puedan dar el paso hacia su casa propia con respaldo institucional y en condiciones preferenciales.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Nequi

Se demora 30 segundos: así puede evitar frecuente estafa a través de Nequi

Dólar

Notable y contundente cambio en el precio del dólar en Colombia hoy 17 de septiembre de 2025

Resultados lotería

Resultado Super Astro Luna hoy 16 de septiembre: número ganador del último sorteo

Otras Noticias

Estados Unidos

Expulsan a estudiante que se burló del asesinato de Charlie Kirk: “Debe tener consecuencias”

Un video viralizado por redes sociales mostró el momento en el que un joven se burló del crimen ocurrido el pasado 10 de septiembre.

Adultos mayores

Adultos mayores lograron sobrevivir a ataque de abejas en reserva natural de Colombia

Aunque tardaron poco más dos horas, se las arreglaron para llegar a un centro médico.

Leonel Álvarez

Leonel Álvarez dejó curioso mensaje tras la salida de Gandolfi de Atlético Nacional

Artistas

Reconocido actor sufrió emergencia médica en una grabación y tuvo que ir a urgencias: esto se sabe

Alimentos

Propiedades de las alcaparras: un tesoro nutricional para la salud