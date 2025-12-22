CANAL RCN
Economía

¡Trascendental cambio en el precio del dólar en Colombia hoy 22 de diciembre de 2025! Así se cotizó

Descubra el precio exacto con el que el dólar abrió en Colombia hoy 22 de diciembre de 2025.

Foto: Freepik.

Noticias RCN

diciembre 22 de 2025
08:12 a. m.
El precio del dólar en Colombia abrió este 22 de diciembre de 2025 con una Tasa Representativa del Mercado de 3.817,93 pesos.

Eso significa que, respecto al viernes 19 de diciembre de 2025, que había sido el último día en el que la divisa estadounidense había cerrado, hubo un descenso de 56,78.

Tras esa tarifa, se prevé que el precio promedio para que las casas de cambio compren dólares sea de 3.710 pesos, mientras que para que los vendan pasaría a estar en 3.830 pesos.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que se han detectado los siguientes precios en Bogotá, Cali, Cartagena y Medellín:

  • Bogotá: 3.730 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.850 pesos para que los vendan.
  • Cali: 3.720 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.850 pesos para que los vendan.
  • Cartagena: 3.750 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.980 pesos para que los vendan.
  • Medellín: 3.680 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.820 pesos para que los vendan.

Precio del dólar en Colombia hoy 22 de diciembre de 2025: estos son los datos más importantes

El precio del dólar en Colombia, haciendo el comparativo con el lunes de la semana pasada (15 de diciembre de 2025), tuvo un aumento de 29.4 pesos.

Además, respecto al mismo día del mes anterior (22 de noviembre de 2025), el incremento exacto fue de 9.16 pesos, que representan un alza del 0.24%.

No obstante, tomando como referencia la Tasa Representativa del Mercado que tuvo el dólar hace un año (22 de diciembre de 2024), el decrecimiento fue de 556.69 pesos.

Además, a diferencia del precio con el que el dólar comenzó en Colombia en enero del 2025, el descenso fue de 591.22 pesos.

Precio del dólar en Colombia: así ha variado la Tasa Representativa del Mercado durante los últimos días

En los días más recientes, la Tasa Representativa del Mercado se ha mantenido por encima de los 3.800 pesos.

Los cambios, de acuerdo con el registro histórico del dólar en Colombia, han sido los siguientes:

  • Miércoles 17 de diciembre de 2025: 3.847,10 pesos.
  • Jueves 18 de diciembre de 2025: 3.866,77 pesos.
  • Viernes 19 de diciembre de 2025: 3.874,41 pesos.
  • Sábado 20 de diciembre de 2025: 3.817,93 pesos.
  • Domingo 21 de diciembre de 2025: 3.817,93 pesos.
  • Lunes 22 de diciembre de 2025: 3.817,93 pesos.

 

