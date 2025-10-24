Pilar solidario aumentaría en gran medida para colombianos beneficiados: así quedaría

El Pilar Solidario de pensiones en Colombia, con luz verde dentro de la propuesta de reforma pensional del actual gobierno, representa una transformación estructural en la protección de la vejez y la vulnerabilidad en el país. El objetivo principal de este programa es garantizar una renta básica solidaria que permita a los adultos mayores en situación de pobreza extrema, pobreza y vulnerabilidad superar esta condición, asegurando un ingreso digno y una vejez más protegida.

El Pilar Solidario, en cambio, se centra en la población más desfavorecida: mujeres mayores de 60 años y hombres mayores de 65 años (con consideraciones especiales para mujeres de 50 años y hombres de 55 con pérdida de capacidad laboral igual o superior al 50%) que se encuentran en los niveles más bajos del Sisbén

Se proyecta que más de 3 millones de adultos mayores se beneficien de esta renta básica, que inicialmente se fijaría en un valor equivalente al umbral de la pobreza extrema, buscando una reducción significativa de la pobreza monetaria extrema en el país.

Pilar solidario podría aumentar y en esto quedaría su monto

El monto de la Renta Básica Solidaria, según las proyecciones para 2025, se situaría alrededor de los $223.800 pesos mensuales, aunque el gobierno ha manifestado su intención de aumentarlo hasta $400.000 en el futuro para los hogares beneficiarios.

"Estamos invitando a que las cajas sean aliadas del Ministerio en la implementación de la reforma pensional y de la reforma laboral. La reforma pensional completando con los adultos mayores en condiciones de pobreza extrema o de pobreza moderada de vulnerabilidad [...] que actúen o que hagan parte del circuito de actuación de las cajas de compensación, aumentando el pilar solidario más allá de los $230.000 pueden llegar a $400.000 mensuales con esa población", aseguró el Ministerio del Trabajo.

Es crucial destacar que el Pilar Solidario es administrado por el Departamento Administrativo de Prosperidad Social (DPS) y no requiere inscripciones, pagos ni intermediarios, buscando la entrega directa del beneficio a quienes cumplen con los requisitos de focalización.

Por otro lado, el ministro del trabajo, Antonio Sanguino, aseguró que este aumento se podría dar gracias a las cajas de compensación del país.

"En la reforma laboral, (las cajas puede ayudar) generalizando el contrato a término indefinido como regla, tal como lo establece la reforma laboral y garantizando más estabilidad y mejores condiciones. Empleo digno y decente, que las cajas sean un referente y un ejemplo de trabajo digno y decente para los trabajadores".

¿Qué debe cumplir para acceder al programa de Pilar Solidario?

Mujeres a partir de los 60 años de edad.

Hombres a partir de los 65 años de edad.

No recibir pensión de vejez ni otra renta similar.

Deben estar clasificados en el Sisbén IV en los grupos de pobreza extrema, pobreza o vulnerabilidad, que generalmente corresponden a los grupos A1 hasta C1. (La focalización busca a quienes están en mayor necesidad).

Haber residido en el territorio nacional por un mínimo de diez (10) años inmediatamente anteriores a la fecha de la solicitud o en su defecto, tener la nacionalidad colombiana.

Adicional a ello, las mujeres desde los 50 años y hombres desde los 55 años que presenten una pérdida de capacidad laboral igual o superior al 50%, y que además no reciban una pensión, podrán acceder.