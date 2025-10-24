Anuncian subsidios para viviendas rurales y urbanas: ¿Cuánto dinero será destinado?

Se dio una importante noticia en lo que respecta a los subsidios de vivienda rural y urbana. Esto, gracias a la Superintendencia de Subsidio.

Supersubsidio anunció que más de 50 mil millones de pesos irán destinados a estos subsidios, distribuidos de la siguiente forma: $8.370 millones para lo urbano y $41.664 millones para lo rural.

Más de 50 mil millones

Estos subsidios entonces estarán enfocados en la compra, construcción y mejoramiento de vivienda. El anuncio se dio tras la expedición de una resolución celebrada en conjunto con el Ministerio de Vivienda.

La resolución detalla cuáles son los criterios y la metodología en lo que respecta a la distribución de los remanentes de segunda prioridad de las Cajas de Compensación Familiar. Las entidades afirmaron que quieren garantizar la eficiencia en la gestión de recursos públicos.

Con la expedición de la resolución, las Cajas de Compensación Familiar tendrán 30 días calendario para poner en marcha la distribución de los recursos.

¿Cómo estará distribuido el dinero?

La superintendente de Subsidio Familiar, Sandra Viviana Cadena Martínez, expresó: “Para el componente urbano son remanentes entre el año 2020 y el año 2023 que ascienden a $8.370 millones de pesos y en el caso del componente rural los remantes son del año 2010 al año 2023 que ascienden a $41.664 millones, garantizando una distribución adecuada, equitativa y justa”.

Recientemente, la superintendencia le hizo una visita a la Caja de Compensación Familiar de Córdoba. Se buscó verificar los avances en la obra de Comfacor que busca beneficiar a más de 1.700 personas.

La obra corresponde a 36 hectáreas de Comfacor y cuenta con el apoyo, tanto de la Alcaldía de Montería como de la Policía. La superintendencia también dialogó con el sindicato Sinaltacaf.