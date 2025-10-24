CANAL RCN
Economía Video

Anuncian subsidios para viviendas rurales y urbanas: ¿Cuánto dinero será destinado?

La iniciativa está siendo liderada por Supersubsidio.

Noticias RCN

octubre 24 de 2025
01:15 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Se dio una importante noticia en lo que respecta a los subsidios de vivienda rural y urbana. Esto, gracias a la Superintendencia de Subsidio.

Hogares colombianos recibirán hasta 905.000 pesos por subsidio en este mes de octubre
RELACIONADO

Hogares colombianos recibirán hasta 905.000 pesos por subsidio en este mes de octubre

Supersubsidio anunció que más de 50 mil millones de pesos irán destinados a estos subsidios, distribuidos de la siguiente forma: $8.370 millones para lo urbano y $41.664 millones para lo rural.

Más de 50 mil millones

Estos subsidios entonces estarán enfocados en la compra, construcción y mejoramiento de vivienda. El anuncio se dio tras la expedición de una resolución celebrada en conjunto con el Ministerio de Vivienda.

La resolución detalla cuáles son los criterios y la metodología en lo que respecta a la distribución de los remanentes de segunda prioridad de las Cajas de Compensación Familiar. Las entidades afirmaron que quieren garantizar la eficiencia en la gestión de recursos públicos.

Con la expedición de la resolución, las Cajas de Compensación Familiar tendrán 30 días calendario para poner en marcha la distribución de los recursos.

¿Cómo estará distribuido el dinero?

La superintendente de Subsidio Familiar, Sandra Viviana Cadena Martínez, expresó: “Para el componente urbano son remanentes entre el año 2020 y el año 2023 que ascienden a $8.370 millones de pesos y en el caso del componente rural los remantes son del año 2010 al año 2023 que ascienden a $41.664 millones, garantizando una distribución adecuada, equitativa y justa”.

Trabajadores en Colombia que ganen el salario mínimo tienen subsidio clave: estos son los requisitos
RELACIONADO

Trabajadores en Colombia que ganen el salario mínimo tienen subsidio clave: estos son los requisitos

Recientemente, la superintendencia le hizo una visita a la Caja de Compensación Familiar de Córdoba. Se buscó verificar los avances en la obra de Comfacor que busca beneficiar a más de 1.700 personas.

La obra corresponde a 36 hectáreas de Comfacor y cuenta con el apoyo, tanto de la Alcaldía de Montería como de la Policía. La superintendencia también dialogó con el sindicato Sinaltacaf.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Resultados lotería

Resultado Super Astro Sol hoy 24 de octubre 2025: número y signo ganador del último sorteo

Subsidios

Pilar solidario aumentaría en gran medida para colombianos beneficiados: así quedaría

Dólar

¡Cambio clave en el precio del dólar en el cierre de hoy 24 de octubre de 2025 y de la semana! Así se cotizó

Otras Noticias

Artistas

¡Impactante! Mhoni Vidente lanzó escalofriante predicción sobre la muerte de un cantante de reguetón

Mhoni Vidente reveló algunas de las características del artista con el que tuvo visiones en los últimos días.

Soacha

¿Quién responde? Las incógnitas tras el accidente de una estudiante de un colegio de Soacha que cayó al vacío

La menor resultó con fractura de clavícula tras escalar una roca sin medidas de seguridad adecuadas.

James Rodríguez

James Rodríguez vuelve a sorprender en Real Madrid: lo pusieron por encima de Kroos y Figo

Aída Merlano

Juan David Tejada filtró conversación con Aida Victoria Merlano tras polémica por su hijo

Alimentos

Dormir mejor empieza en la mesa: estos son los alimentos que ayudan a conciliar el sueño