Hogares colombianos recibirán hasta 905.000 pesos por subsidio en este mes de octubre

La Alcaldía Mayor de Bogotá, a través de la Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS), ha dado inicio al ciclo de pagos de octubre de la estrategia Ingreso Mínimo Garantizado (IMG), una de las políticas sociales más importantes del Distrito, destinada a mitigar las brechas de pobreza y fortalecer la inclusión social de las poblaciones más vulnerables.

Este mes, la transferencia monetaria se dirige a un número significativo de beneficiarios, abarcando tanto el componente de hogares como el de personas, lo que subraya el compromiso continuo de la administración distrital con el bienestar de sus ciudadanos.

La inversión destinada para este ciclo de pagos supera los $60.000 millones de pesos, consolidando la inversión total del año en una cifra que excede los $485.000 millones, reafirmando el papel crucial del IMG en la red de protección social de la capital.

Los pagos benefician a más de 988.000 personas en el componente de hogares, que incluye a aquellos en situación de Pobreza Extrema, Primera Infancia, Educación y Víctimas con Pertenencia Étnica. Adicionalmente, más de 158.000 personas reciben apoyo a través del componente de personas, que incluye a Jóvenes, Personas Mayores, Personas con Discapacidad y miembros de la comunidad Emberá en proceso de retorno a sus territorios.

Hogares podrían recibir hasta 860 mil pesos

El monto del subsidio de Ingreso Mínimo Garantizado (IMG) en Bogotá no es un valor fijo e igual para todos los beneficiarios, ya que está diseñado para complementarse con otras ayudas y variar según la situación de vulnerabilidad del hogar o persona.

El subsidio se otorga bajo un principio de transferencia monetaria diferenciada, donde el valor final depende de: El Grupo del Sisbén IV (principalmente A o B), el nivel de vulnerabilidad, el tamaño del hogar, la complementariedad con otros subsidios del Gobierno Nacional.

El monto máximo que un hogar puede recibir de IMG es de $860,000, mientras que el monto mínimo es de $60,000.

Para acceder a las transferencias, es necesario cumplir con requisitos como estar registrado en el Sisbén IV en los grupos A o B en Bogotá y no recibir apoyo de otros programas del Gobierno Nacional.

Montos por grupo poblacional (2025):

Hogares: Entre $122.000 y $905.000 para el hogar con Sisbén A

Personas con discapacidad: $190.000 para quienes tienen Sisbén A, B, o C1-C9.

Personas mayores: $150.000 mensuales (este monto aumentó un 15% desde enero de 2025).

Jóvenes: Entre $200.000 y $400.000 por transferencia, para hasta 3 transferencias al año en programas de inclusión social y productiva.

Niños, niñas y adolescentes: Entre $40.000 y $100.000 por beneficiario, dependiendo del nivel de pobreza y educativo.

Hogares en pobreza extrema: Recibieron un total de más de $21.646.296.000 en el ciclo de octubre de 2025.

Además, se requiere tener una cuenta activa en entidades financieras específicas como DaviPlata, Nequi, MOVii, Dale o Bancolombia a la Mano.