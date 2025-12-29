¿En cuánto ha subido el salario mínimo en los últimos 10 años?

El presidente Gustavo Petro anunció que el salario mínimo aumenta 23% para 2026. Es decir, con el subsidio, quedó fijado en $2.000.000.

Tal y como ocurrió este año, el aumento para 2025 se definió por decreto luego de que no hubiese acuerdo. El anuncio se dio el 24 de diciembre.

Aumento en los últimos años

El salario quedó en $1.623.500, representando un incremento del 9.5%. Además, el auxilio de transporte quedó fijado en $200.000 (salario de $1.423.500 sin auxilio).

La situación fue similar para 2024. Sin haber acuerdo, el decreto puso un aumento del 12%, por lo que quedó en $1.300.000. Con respecto al auxilio, se incrementó 15%, quedando entonces en $162.000.

Después de que hubiese humo blanco, la concertación acordó que el aumento del salario para 2023 iba a ser del 16%. Entonces quedó en $1.160.000 y el auxilio se incrementó 20%, lo cual se tradujo en $140.606.

Un año atrás, también hubo acuerdo. El salario para 2022 se cerró en el millón de pesos y el auxilio fue de $117.172.

El 29 de diciembre de 2020, durante la pandemia, se dio a conocer que vía decreto el salario aumentó 3.5%, fijándose en $908.526. Por otro lado, el auxilio se ubicó en $106.454.

Por medio del decreto, el salario de 2020 aumentó 6%, al igual que el auxilio. Entonces, quedaron en $877.803 y $102.853.

Listado completo de los últimos 10 años