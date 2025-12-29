Así quedó el auxilio de transporte con aumento del salario mínimo: tome nota

Finalmente, este lunes 29 de diciembre se dio el esperado anuncio. El presidente Gustavo Petro dio a conocer el aumento del salario mínimo 2026. Es del 23%, por lo que quedó fijado en $2.000.000 con el auxilio de transporte; y $1.750.905 sin el auxilio.

Sin duda, había incertidumbre por el incremento. Esto, luego de que no hubiese acuerdo entre las centrales obreras y los empresarios, lo cual llevó a que el decreto fuera el camino para conocerlo.

Aumento del salario mínimo es del 23%

Desde el lado de los empresarios, se propuso un aumento del 7.21%, mientras que los trabajadores se fueron por el 16%. Al final, entonces, el Gobierno estuvo más arriba de las dos propuestas.

Tras conocerse el aumento, los colombianos empiezan a hacer cuentas. Uno de los puntos más importantes justamente es el auxilio de transporte, el cual quedó en $249.095.

¿En cuánto quedó el auxilio de transporte?

La ley es clara en indicar que el auxilio es una prestación que se le da a quienes ganan menos de dos salarios mínimos. La idea es que puedan tener un aporte en los gastos del transporte.

Un aspecto para tener en cuenta es que el empleador no le puede suministrar otro servicio. Es decir, una persona no debe recibir el auxilio si desde su empresa ya cuenta con un método para su transporte.

“El pago del transporte desde el sector de su residencia hasta el sitio de su trabajo, para todos y cada uno de los trabajadores (…) se pagará únicamente en los días en que el trabajador preste sus servicios al respectivo patrono, y cubrirá el número de viajes que tuviere que hacer para ir al lugar de trabajo y retirarse de él, según el horario de trabajo”: esto dice la normativa, precisando que el valor no hace parte del sueldo, sino que es un apoyo.