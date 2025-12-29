CANAL RCN
Economía

Así quedó el auxilio de transporte con aumento del salario mínimo: tome nota

Luego del anuncio del presidente Gustavo Petro, empleadores y empleados comenzaron a hacer cuentas.

Auxilio de transporte.
Auxilio de transporte. Foto: Alcaldía de Bogotá.

Noticias RCN

diciembre 29 de 2025
07:37 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Finalmente, este lunes 29 de diciembre se dio el esperado anuncio. El presidente Gustavo Petro dio a conocer el aumento del salario mínimo 2026. Es del 23%, por lo que quedó fijado en $2.000.000 con el auxilio de transporte; y $1.750.905 sin el auxilio.

Salario mínimo del 2026 subirá 23,7%, así lo anunció el presidente Petro
RELACIONADO

Salario mínimo del 2026 subirá 23,7%, así lo anunció el presidente Petro

Sin duda, había incertidumbre por el incremento. Esto, luego de que no hubiese acuerdo entre las centrales obreras y los empresarios, lo cual llevó a que el decreto fuera el camino para conocerlo.

Aumento del salario mínimo es del 23%

Desde el lado de los empresarios, se propuso un aumento del 7.21%, mientras que los trabajadores se fueron por el 16%. Al final, entonces, el Gobierno estuvo más arriba de las dos propuestas.

Tras conocerse el aumento, los colombianos empiezan a hacer cuentas. Uno de los puntos más importantes justamente es el auxilio de transporte, el cual quedó en $249.095.

¿En cuánto quedó el auxilio de transporte?

La ley es clara en indicar que el auxilio es una prestación que se le da a quienes ganan menos de dos salarios mínimos. La idea es que puedan tener un aporte en los gastos del transporte.

Un aspecto para tener en cuenta es que el empleador no le puede suministrar otro servicio. Es decir, una persona no debe recibir el auxilio si desde su empresa ya cuenta con un método para su transporte.

Así incrementaría la cuota moderadora en las EPS con un alza de salario mínimo del 23%
RELACIONADO

Así incrementaría la cuota moderadora en las EPS con un alza de salario mínimo del 23%

“El pago del transporte desde el sector de su residencia hasta el sitio de su trabajo, para todos y cada uno de los trabajadores (…) se pagará únicamente en los días en que el trabajador preste sus servicios al respectivo patrono, y cubrirá el número de viajes que tuviere que hacer para ir al lugar de trabajo y retirarse de él, según el horario de trabajo”: esto dice la normativa, precisando que el valor no hace parte del sueldo, sino que es un apoyo.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Transmilenio

¿Cuántos pasajes de Transmilenio puede comprar con el Auxilio de Transporte en el 2026?

Salario mínimo

Valor de los dominicales y festivos en 2026: así quedaron con el nuevo salario mínimo

Salario mínimo

¿Desde cuándo aplica el aumento del salario mínimo 2026? Apunte la fecha

Otras Noticias

Deportivo Cali

Deportivo Cali rompe el mercado: a Pedro Gallese se le suma Emanuel Reynoso

Deportivo Cali sacudió el mercado para 2026 con los fichajes de Pedro Gallese y Emanuel Reynoso, dos refuerzos internacionales que ilusionan a la hinchada.

Asesinatos en Bogotá

Capturan al hombre que estuvo detrás de masacre ocurrida en 2022: estaba libre por insólita razón

Este hombre acabó con la vida de dos adultos mayores y una adolescente en San Antonio del Tequendama.

Estados Unidos

Joven habría asesinado a su mamá un día después de Navidad: detalles del estremecedor caso

Artistas

Dan a conocer la enfermedad que sufrió Silvestre Dangond en tarima durante concierto en Cali

Reforma Laboral

Minsalud anuncia que internos de Medicina recibirán pagos de salario y seguridad social