Así se aplicará el pago retroactivo para la Fuerza Pública tras aumento salarial en 2026

Desde hacer varios días, el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Defensa y el Departamento Administrativo de la Función Pública, oficializó el incremento salarial para los miembros de la Fuerza Pública correspondiente al año 2026.

El incremento general para los servidores públicos y miembros de la Fuerza Pública se fijó en un 7%. Esta cifra es el resultado de la sumatoria entre la inflación causada en 2025 (IPC), que cerró en 5,1%, y un componente adicional de 1,9% pactado en las negociaciones colectivas previas.

RELACIONADO Así quedan los salarios de los oficiales del Ejército Nacional en 2026 tras aumento

Bajo una política de fortalecimiento de la base institucional, los rangos menores recibirán incrementos porcentuales significativamente más altos. Según el Decreto 0384 de 2026, mientras que los oficiales de alto rango recibirán el 7% estándar, los Cabos Terceros, Marineros Segundos y Aerotécnicos verán un aumento de hasta el 25,6% en su asignación básica.

¿Cómo funcionará el pago retroactivo?

Dado que el decreto fue firmado y publicado en abril de 2026, el aumento tiene efectos fiscales desde el 1 de enero. Esto significa que los suboficiales han estado percibiendo el salario con las tablas de 2025 durante los primeros meses del año.

Este pago adicional no solo aplica al sueldo básico, sino que impacta proporcionalmente en las primas de servicio, subsidios de alimentación y demás prestaciones sociales ligadas a la asignación mensual.

La tabla salarial para 2026 muestra un cambio notable en la remuneración de los suboficiales. Por ejemplo, un Sargento Segundo pasará de ganar aproximadamente $2.275.646 a una base de $2.545.974 (un aumento del 11,9%). Los ajustes más drásticos se encuentran en los niveles iniciales de la carrera:

El decreto establece que el incremento aplica para: