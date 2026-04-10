CANAL RCN
Economía

Así se aplicará el pago retroactivo para la Fuerza Pública tras aumento salarial en 2026

Tras la oficialización del Gobierno Nacional, se definió cómo será el pago pendiente de este enero para estos funcionarios.

Noticias RCN

abril 10 de 2026
07:57 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Desde hacer varios días, el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Defensa y el Departamento Administrativo de la Función Pública, oficializó el incremento salarial para los miembros de la Fuerza Pública correspondiente al año 2026.

El incremento general para los servidores públicos y miembros de la Fuerza Pública se fijó en un 7%. Esta cifra es el resultado de la sumatoria entre la inflación causada en 2025 (IPC), que cerró en 5,1%, y un componente adicional de 1,9% pactado en las negociaciones colectivas previas.

Así quedan los salarios de los oficiales del Ejército Nacional en 2026 tras aumento
RELACIONADO

Así quedan los salarios de los oficiales del Ejército Nacional en 2026 tras aumento

Bajo una política de fortalecimiento de la base institucional, los rangos menores recibirán incrementos porcentuales significativamente más altos. Según el Decreto 0384 de 2026, mientras que los oficiales de alto rango recibirán el 7% estándar, los Cabos Terceros, Marineros Segundos y Aerotécnicos verán un aumento de hasta el 25,6% en su asignación básica.

¿Cómo funcionará el pago retroactivo?

Dado que el decreto fue firmado y publicado en abril de 2026, el aumento tiene efectos fiscales desde el 1 de enero. Esto significa que los suboficiales han estado percibiendo el salario con las tablas de 2025 durante los primeros meses del año.

Este pago adicional no solo aplica al sueldo básico, sino que impacta proporcionalmente en las primas de servicio, subsidios de alimentación y demás prestaciones sociales ligadas a la asignación mensual.

Trabajadores independientes en Colombia recibirían pago extra con nueva ley: esto se sabe
RELACIONADO

Trabajadores independientes en Colombia recibirían pago extra con nueva ley: esto se sabe

La tabla salarial para 2026 muestra un cambio notable en la remuneración de los suboficiales. Por ejemplo, un Sargento Segundo pasará de ganar aproximadamente $2.275.646 a una base de $2.545.974 (un aumento del 11,9%). Los ajustes más drásticos se encuentran en los niveles iniciales de la carrera:

El decreto establece que el incremento aplica para:

  • Oficiales y suboficiales de las Fuerzas Militares.
  • Miembros de la Policía Nacional (oficiales, nivel ejecutivo y patrulleros).
  • Soldados e infantes de marina profesionales.
  • Empleados públicos del sector defensa.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Corte Constitucional

Nuevo choque entre la Corte Constitucional y el presidente Petro por emergencia económica

Dian

Así puede consultar con su cédula si tiene deudas con la DIAN y si están vencidas: pilas

Resultados lotería

Resultados del último sorteo de la lotería de Bogotá y Quindío del 9 de abril de 2026

Otras Noticias

Secuestro en Colombia

"Me amarran las manos": sacerdote relata sus 40 días secuestrado en zona rural de Yopal

La familia del sacerdote pagó un rescate cercano a los 30 millones de pesos para que recuperara su libertad.

La casa de los famosos

Se tomó decisión de último momento en La Casa de los Famosos Colombia 2026 tras la expulsión de Eidevin López

¿Qué se determinó después de la decisión tomada por los televidentes? Descubra los detalles.

Millonarios

Millonarios vs. Santa Fe: el clásico bogotano se jugará con solo hinchada local

Nasa

¿A qué hora es el regreso de los astronautas del Artemis II? Detalles de cómo será su llegada

Medicamentos

MinSalud afirma que no hay desabastecimiento de medicamentos para tratamientos de salud mental