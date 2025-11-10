Proyecto de ley busca que las pruebas del Icfes sean gratuitas: ¿Para quiénes aplicaría?

La plenaria del Senado aprobó recientemente el proyecto de ley 013 de 2024 que busca hacer que las pruebas de estado sean gratis para ciertos jóvenes.

El propósito de esta iniciativa es eliminar las brechas en el acceso a la educación. Plantea que los estudiantes del Sisbén IV (grupos A, B y C) puedan presentar la prueba Saber 11 del Icfes sin costo alguno. También aplicaría para el Pre Saber y la validación del bachillerato.

Prueba gratuita para jóvenes del Sisbén y en condición de discapacidad

La medida cobijará el 100% de la primera vez en la que se presenta la prueba. Para la segunda ocasión, se reducirá al 50%, la mitad. En caso de pasar con éxito el resto del camino legislativo, los jóvenes deberán validar que no cuentan con los recursos para pagar el examen.

De acuerdo con el senador Julio Elías Vidal, una de las problemáticas en la educación es que muchos jóvenes, al culminar el bachillerato, no cuentan con los recursos ni alcances suficientes para seguir con el aprendizaje.

Asimismo, la iniciativa también plantea que las personas en condición de discapacidad también podrían acceder al examen gratuito. A diferencia de los anteriores, la medida cobijará la totalidad las veces que lo presenten. El único requisito será presentar el diagnóstico avalado por la EPS.

Este proyecto superó su segundo debate. Ahora, quedará en manos de la Comisión VI de la Cámara de Representantes y después la plenaria de la corporación tendrá el último debate para que se convierta en ley.

Tarifa para la Prueba Saber 11 2025

Colegios públicos

Ordinaria: $68.000

$68.000 Extraordinaria: $102.000.

Colegios privados

Categoría I (valor de pensión menor o igual a $98.000)

Ordinaria: $68.0000

$68.0000 Extraordinaria: $102.000.

Categoría II (valor de pensión entre $98.001 y $176.000)

Ordinaria: $89.000.

$89.000. Extraordinaria: $134.000.

Categoría III (valor de pensión entre $176.001 y $283.000).

Ordinaria: $90.000.

$90.000. Extraordinario: $135.000.

Categoría IV (valor de pensión entre $283.001 y $505.000).

Ordinaria: $95.000.

$95.000. Extraordinaria: $143.000.

Categoría V (pensión entre $505.001 y $1.500.000).

Ordinaria: $114.000.

$114.000. Extraordinaria: $171.000.

Categoría VI (pensión mayor a $1.500.000).