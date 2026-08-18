¡Impresionante cambio en el precio del dólar en el cierre de hoy 18 de agosto de 2026! Así se cotizó

El dólar en Colombia abrió este martes 18 de agosto de 2026 en 3.138,000 pesos, según el Banco de la República.

Sin embargo, a lo largo de la jornada bajó y, finalmente, cerró por debajo de la barrera de los 3.100 pesos.

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Precio del dólar en Colombia: así cerró hoy 18 de agosto de 2026

El Banco de la República de Colombia, tras su más reciente monitoreo, indicó que el precio del dólar cerró en 3.094,910 pesos.

Es decir que, realizando el balance con el precio de apertura, hubo un decrecimiento de 43.09 pesos.

Además, la entidad bancaria también precisó que la Tasa Promedio del Mercado se ha situado en 3.099,178 pesos.

¿Cómo se están comprando y vendiendo los dólares en las casas de cambio hoy 18 de agosto de 2026?

En promedio, desde las primeras horas de este martes, se han identificado las siguientes tarifas en las casas de cambio de Bogotá, Cali, Cartagena y Medellín:

Bogotá: 3.250 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.20 pesos para que los vendan.

Cali: 3.200 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.350 pesos para que los vendan.

Cartagena: 3.750 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.980 pesos para que los vendan.

Medellín: 3.320 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.460 pesos para que los vendan.

¿Qué han planteado los expertos tras los últimos cambios en el precio del dólar?

"El escenario de corto plazo sigue siendo constructivo para las monedas emergentes, aunque con matices importantes. La inflación en EE.UU. se está moderando de forma gradual y el consumo comienza a dar señales de debilidad, lo que apunta hacia una Fed que difícilmente podrá subir tasas en septiembre sin contradecir su propia dependencia de los datos", afirma Rodrigo Lama, chief business officer de la fintech latinoamericana Global66.

"El COP mantiene su tendencia apreciativa estructural, con el diferencial de tasas y los datos de actividad interna actuando como soporte. El rango de operación del USDCOP se sitúa en 3,080–3,200, con el sesgo bajista intacto mientras el petróleo no revierta de forma sostenida", concluye.