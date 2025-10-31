Banco de la República mantiene tasa de interés ante persistencia de la inflación

La Junta Directiva del Banco de la República decidió este viernes 31 de octubre mantener sin cambios la tasa de interés de política monetaria, que continuará en 9,25%.

La decisión fue tomada por mayoría, en un contexto marcado por el repunte de las expectativas inflacionarias y la persistencia de presiones sobre los precios.

“La decisión adoptada por la mayoría de los miembros de la Junta Directiva mantiene una postura cautelosa de la política monetaria que reconoce los riesgos identificados sobre la convergencia de la inflación a la meta. Los futuros movimientos de la tasa de interés responderán a la evolución de la inflación y sus expectativas, la dinámica de la actividad económica, y el balance de riesgos internos y externos”, afirmó el gerente Leonardo Villar en la rueda de prensa.

Persisten riesgos inflacionarios

Según el comunicado oficial, las expectativas de inflación obtenidas tanto de encuestas como del mercado de deuda pública se incrementaron, y todas las mediciones se ubicaron por encima de la meta del 3% para los próximos dos años. Este panorama llevó al banco central a optar por una postura prudente.

Además, la inflación total en septiembre registró un nuevo aumento por tercer mes consecutivo, alcanzando el 5,2%, el mismo nivel observado al cierre de 2024. Por su parte, la inflación básica, que excluye alimentos y precios regulados, se mantuvo en 4,8%.

La decisión refleja la cautela del emisor frente a un entorno económico aún marcado por riesgos inflacionarios, pese a señales de desaceleración en algunos indicadores.