CANAL RCN
Economía

Desempleo en Colombia sigue bajando: en septiembre la tasa fue del 8,2 %

De acuerdo con el Dane, las industrias manufactureras fueron las que más aportaron a la variación de población ocupada durante septiembre, con 244.000 personas.

Foto: Freepik

Noticias RCN

octubre 31 de 2025
10:22 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La tasa de desempleo sigue bajando en Colombia. Según el Dane, para septiembre de 2025 el índice fue de 8,2 %, 0,9 puntos porcentuales menos que en el mismo mes del año anterior.

De hecho, esta es la cifra más baja para este periodo desde el 2001.

Darán beneficio de hasta el 100% para quienes vayan a comprar vivienda: estos son los requisitos
RELACIONADO

Darán beneficio de hasta el 100% para quienes vayan a comprar vivienda: estos son los requisitos

El último reporte de la entidad agregó que la tasa de este año en las 13 ciudades y áreas metropolitanas fue de 8,1 %, mientras que en septiembre de 2024 fue de 10,2 %.

Brecha de género y población ocupada

En cuanto a la brecha de género, esta sigue siendo significativa. La tasa de desocupación para las mujeres fue del 9,6 %, mientras que la de los hombres se ubicó en 7,1 %; una diferencia de 2,6 p.p.

Adicionalmente, el Dane reveló que las industrias manufactureras fue la actividad económica que más contribuyó a la ocupación de la población, con 244.000 mil personas vinculadas.

En total, la población ocupada aumentó en 714.000 personas, con una variación positiva de 3,1 %.

Fijan fecha para negociación del salario mínimo en 2026, ¿En cuánto quedará?
RELACIONADO

Fijan fecha para negociación del salario mínimo en 2026, ¿En cuánto quedará?

Otro detalle que destaca es que entre julio y septiembre de este año, la tasa de desocupación para la población joven disminuyó 1,9 puntos porcentuales con respecto al trimestre anterior.

Noticia en desarrollo. Espere más información...

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Comercio electrónico

Reconocida empresa dice adiós y cierra operaciones en Colombia: "no será posible realizar nuevos pedidos"

Dólar

¡Cambio trascendental en el precio del dólar en Colombia HOY 31 de octubre de 2025! Así se está cotizando

Educación

La condición clave que ahora obliga a los colegios y cambia las reglas de juego: téngalo en cuenta

Otras Noticias

Liga BetPlay

Revelan razón para mover todo el fixture del FPC: "Tenían miedo de que América llenara 'El Campín"

Desde las directivas de Boyacá Chicó dieron a conocer las razones por las que las autoridades impidieron que se jugara vs. América de Cali en Bogotá.

Ejército Nacional

Ejército neutralizó a ‘Miguelito’, responsable del ataque a la Base Militar Gorgola

A alias Miguelito se le atribuye la autoría del ataque a la Base Militar Gorgola ocurrido en septiembre pasado, donde resultaron heridos varios soldados.

Artistas

EN FOTOS: estos son los otros 15 capturados por presuntamente tener participación en el crimen de B-King y Regio Clown

Liga BetPlay

¿Westcol como dueño de un equipo de la Liga BetPlay? Reveló importante oferta

Bogotá

Activaron alerta verde hospitalaria por Halloween en Bogotá: ¿qué significa esto?