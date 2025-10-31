Desempleo en Colombia sigue bajando: en septiembre la tasa fue del 8,2 %

La tasa de desempleo sigue bajando en Colombia. Según el Dane, para septiembre de 2025 el índice fue de 8,2 %, 0,9 puntos porcentuales menos que en el mismo mes del año anterior.

De hecho, esta es la cifra más baja para este periodo desde el 2001.

El último reporte de la entidad agregó que la tasa de este año en las 13 ciudades y áreas metropolitanas fue de 8,1 %, mientras que en septiembre de 2024 fue de 10,2 %.

Brecha de género y población ocupada

En cuanto a la brecha de género, esta sigue siendo significativa. La tasa de desocupación para las mujeres fue del 9,6 %, mientras que la de los hombres se ubicó en 7,1 %; una diferencia de 2,6 p.p.

Adicionalmente, el Dane reveló que las industrias manufactureras fue la actividad económica que más contribuyó a la ocupación de la población, con 244.000 mil personas vinculadas.

En total, la población ocupada aumentó en 714.000 personas, con una variación positiva de 3,1 %.

Otro detalle que destaca es que entre julio y septiembre de este año, la tasa de desocupación para la población joven disminuyó 1,9 puntos porcentuales con respecto al trimestre anterior.

Noticia en desarrollo. Espere más información...