Banco de la República subió las tasas de interés de 9,25% a 10,25%

La Junta Directiva del Banco de la República aprobó este viernes un incremento de 100 puntos básicos en la tasa de interés de política monetaria, elevándola de 9.25% a 10.25%.

Banco de la República subió las tasas de interés

La decisión fue anunciada por el gerente de la entidad, Leonardo Villar, durante una rueda de prensa en Bogotá junto al ministro de Hacienda, Germán Ávila.

La votación no fue unánime: cuatro directores respaldaron el aumento, dos votaron por una reducción de 50 puntos básicos y uno propuso mantener la tasa sin cambios.

Esta medida responde principalmente a que la inflación se ubicó en 5.1% y las proyecciones indican que podría superar el 5.4% durante este año y los próximos períodos.

Según explicó el gerente Villar, el objetivo del incremento es "que se retome la senda de decrecimiento de esa inflación".

La entidad busca controlar las expectativas inflacionarias que se han mantenido por encima de la meta establecida durante varios años consecutivos.

El ministro de Hacienda, Germán Ávila, manifestó su total desacuerdo con la decisión: "El Gobierno Nacional quiere expresar el total desacuerdo con la opinión que presentaron cuatro miembros de la Junta. Opinión que, en nuestro concepto, y así lo manifestamos, no es responsable con la realidad que vive la economía del país".

Cabe mencionar que el incremento de las tasas de interés tendrá impacto directo en el bolsillo de los colombianos. Los productos financieros se encarecerán, incluyendo créditos hipotecarios, préstamos de vehículos y tarjetas de crédito.

Es decir que los ciudadanos terminarán pagando más intereses por sus deudas y nuevas compras a crédito.

Analistas económicos atribuyen las presiones inflacionarias al incremento del salario mínimo durante 2026.

¿Qué consecuencias trae el aumento en las tasas de interés?

Las proyecciones señalan que la inflación podría terminar el año entre 7% y 8%, muy por encima de la meta del Banco de la República.

Expertos anticipan que la entidad podría continuar incrementando las tasas de interés por encima del 10% durante lo que resta del año, como estrategia para contener el alza de precios.

Durante la misma rueda de prensa, se anunció que en los próximos días se publicará un decreto para reducir el precio de la gasolina en 500 pesos, medida que podría aliviar parcialmente las presiones inflacionarias sobre los consumidores colombianos.