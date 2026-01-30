Este viernes 30 de enero el Dane reveló la cifra de desempleo con la que cerró el país en el 2025. Se trata del 8%.

Desempleo en Colombia cerró el 2025 con índice del 8%

Según el informe, este índice corresponde a uno menor al que se registró a finales del 2024 que fue del 9,1%.

"Para el mes de diciembre de 2025, la tasa de desocupación del total nacional fue 8,0%, lo que representó una disminución de 1,1 puntos porcentuales respecto al mismo mes de 2024 (9,1%). La tasa global de participación se ubicó en 64,3% y la tasa de ocupación en 59,2%, mientras que en diciembre de 2024 estas tasas fueron 64,4% y 58,5%, respectivamente", se lee en el documento del Dane.

El descenso estuvo acompañado por la creación de 603.000 nuevos puestos de trabajo a lo largo de 2025.

Con ello, el total de personas ocupadas en Colombia llegó a 24,4 millones, lo que evidencia una mayor dinámica en la generación de empleo y una reducción en el número de ciudadanos que permanecían sin trabajo.

“Las ramas que más aportaron positivamente a la variación de la población ocupada fueron Industrias manufactureras con 2,2 puntos porcentuales; Administración pública y defensa, educación y atención de la salud humana; y Actividades artísticas, entretenimiento, recreación y otras actividades de servicios con 0,5 puntos porcentuales en cada caso”.

Sin embargo, el informe también revela un desafío persistente: la alta informalidad. Al cierre del año, la tasa de empleo informal se ubicó en 55,5%, lo que significa que más de la mitad de los trabajadores del país no cuentan con condiciones laborales formales ni acceso pleno a seguridad social.

En términos absolutos, 13,4 millones de personas se encuentran en esta situación.