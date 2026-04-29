CANAL RCN
Economía

Bancolombia suspende servicios: esto no podrán hacer los usuarios en los próximos días

Bancolombia suspenderá varios servicios en su app y sucursal virtual por mantenimiento entre el 1 y 2 de mayo. Conozca qué operaciones no estarán disponibles y cómo evitar contratiempos.

Bancolombia suspende servicios: esto no podrán hacer los usuarios en los próximos días

Noticias RCN

abril 29 de 2026
07:47 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Bancolombia anunció una nueva suspensión temporal de algunos de sus servicios digitales debido a un mantenimiento programado en sus plataformas.

Bancolombia suspenderá servicios este fin de semana: horarios y canales afectados
RELACIONADO

Bancolombia suspenderá servicios este fin de semana: horarios y canales afectados

La entidad financiera informó que esta actualización afectará principalmente a los usuarios de su aplicación y sucursal virtual, por lo que recomendó tomar precauciones con anticipación.

De acuerdo con el banco, la jornada de mantenimiento iniciará el viernes 1 de mayo a las 11:30 p. m. y se extenderá hasta el sábado 2 de mayo a las 9:30 a. m. Durante ese periodo, varias funciones habituales no estarán disponibles, lo que podría generar inconvenientes si no se planean las operaciones con tiempo.

Servicios que no estarán disponibles durante la jornada

Durante la ventana de mantenimiento, los usuarios no podrán realizar algunas de las operaciones más utilizadas en los canales digitales. Según informó la entidad, “en este tiempo no podrás pagar, consultar y programar facturas en Sucursal Virtual Personas y app M Bancolombia”.

Bancolombia lanzó “Tu Puntaje Crediticio”: así puede saber si le prestan dinero o no
RELACIONADO

Bancolombia lanzó “Tu Puntaje Crediticio”: así puede saber si le prestan dinero o no

Esto significa que tareas como revisar saldos, agendar pagos automáticos o ponerse al día con servicios públicos quedarán suspendidas temporalmente. La recomendación principal es clara, pues debe anticiparse y dejar al día cualquier movimiento antes del inicio del mantenimiento.

Sin embargo, no todo estará completamente detenido. El banco confirmó que los clientes sí podrán hacer pagos a través de PSE usando cuentas de ahorro o corriente, lo que permitirá mantener cierta operatividad durante esas horas.

Recomendaciones para evitar contratiempos

Bancolombia insistió en la importancia de la planificación. “Programa tus pagos antes o después de la actividad”, señaló la entidad en su comunicación oficial. Este tipo de mantenimientos, aunque rutinarios, suelen generar molestias si los usuarios no están informados.

Bancolombia anunció cambios en retiros de cajeros: así beneficiará a miles de usuarios
RELACIONADO

Bancolombia anunció cambios en retiros de cajeros: así beneficiará a miles de usuarios

Por eso, si tienes obligaciones pendientes o necesitas hacer movimientos importantes, lo mejor es adelantarlos antes del viernes en la noche o esperar a que el sistema se restablezca el sábado en la mañana.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Resultados lotería

SUPER ASTRO LUNA: ya hay número y signo ganador hoy 28 de abril de 2026

Visa

EE. UU. cambia las reglas de visa: estas dos preguntas podrían hacer que se la nieguen

Resultados lotería

Resultado loterías de la Cruz Roja y Huila del 28 de abril de 2026

Otras Noticias

Donald Trump

El montaje que publicó Donald Trump para advertir a Irán: "Se acabó el señor buena gente"

El presidente estadounidense eleva la presión sobre Teherán mientras crece el escepticismo por las negociaciones y su imagen generada con IA desata reacciones.

EPS

Instituto Nacional de Cancerología suspende ingreso de nuevos pacientes con cáncer afiliados a Nueva EPS

La medida genera alarma, pues se trata de una institución de referencia nacional en la atención de esta patología.

Karol G

Precios para el próximo concierto de Karol G en el Campín de Bogotá revolucionan las redes

Millonarios

“Quiero descansar”: Rodrigo Contreras enciende alarmas sobre su continuidad en Millonarios

Ministerio de Salud

Revelan ranking de las EPS que más pierden plata en Colombia