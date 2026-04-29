Bancolombia suspende servicios: esto no podrán hacer los usuarios en los próximos días

Bancolombia anunció una nueva suspensión temporal de algunos de sus servicios digitales debido a un mantenimiento programado en sus plataformas.

La entidad financiera informó que esta actualización afectará principalmente a los usuarios de su aplicación y sucursal virtual, por lo que recomendó tomar precauciones con anticipación.

De acuerdo con el banco, la jornada de mantenimiento iniciará el viernes 1 de mayo a las 11:30 p. m. y se extenderá hasta el sábado 2 de mayo a las 9:30 a. m. Durante ese periodo, varias funciones habituales no estarán disponibles, lo que podría generar inconvenientes si no se planean las operaciones con tiempo.

Servicios que no estarán disponibles durante la jornada

Durante la ventana de mantenimiento, los usuarios no podrán realizar algunas de las operaciones más utilizadas en los canales digitales. Según informó la entidad, “en este tiempo no podrás pagar, consultar y programar facturas en Sucursal Virtual Personas y app M Bancolombia”.

Esto significa que tareas como revisar saldos, agendar pagos automáticos o ponerse al día con servicios públicos quedarán suspendidas temporalmente. La recomendación principal es clara, pues debe anticiparse y dejar al día cualquier movimiento antes del inicio del mantenimiento.

Sin embargo, no todo estará completamente detenido. El banco confirmó que los clientes sí podrán hacer pagos a través de PSE usando cuentas de ahorro o corriente, lo que permitirá mantener cierta operatividad durante esas horas.

Recomendaciones para evitar contratiempos

Bancolombia insistió en la importancia de la planificación. “Programa tus pagos antes o después de la actividad”, señaló la entidad en su comunicación oficial. Este tipo de mantenimientos, aunque rutinarios, suelen generar molestias si los usuarios no están informados.

Por eso, si tienes obligaciones pendientes o necesitas hacer movimientos importantes, lo mejor es adelantarlos antes del viernes en la noche o esperar a que el sistema se restablezca el sábado en la mañana.