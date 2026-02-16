Nequi y Bancolombia suspenderán servicios en estas fechas de febrero: así lo notificaron

Miles de colombianos deberán estar atentos este fin de semana. Las plataformas de Nequi y Bancolombia tendrán una pausa temporal en algunos de sus servicios debido a trabajos de mantenimiento programados.

Estas dos aplicaciones, que hoy concentran buena parte de las transacciones digitales del país (Nequi suma cerca de 27 millones de usuarios) realizan actualizaciones constantes para evitar fallas masivas como las registradas en 2025, especialmente en fechas de alta demanda como quincenas y finales de mes.

Por eso, ambas entidades anunciaron con anticipación un corto operativo que afectará ciertas funciones.

¿Cuándo será el mantenimiento y qué servicios se verán afectados?

Según informó Nequi a través de su app, el mantenimiento se realizará entre las 10:30 p.m. del sábado 21 y las 3:30 a.m. del domingo 22 de febrero.

Durante ese lapso, Bancolombia hará ajustes en sus sistemas, lo que impactará directamente la conexión entre ambas plataformas.

En ese horario no estarán disponibles:

Transferencias entre cuentas de Nequi y Bancolombia

Pagos por QR Entre Cuentas de Bancolombia

Recepción de remesas.

Desde Nequi explicaron que esta pausa es temporal y busca mejorar la estabilidad del servicio. “Por eso, durante este tiempo, no podrás enviar plata entre Bancolombia y Nequi, pagar a través de QR Entre Cuentas de Bancolombia, ni recibir remesas. Tranqui, podrás entrar a tu Nequi sin problema, enviar plata entre nequis y a otros bancos, sacar tu plata en cajeros Bancolombia y acceder a los demás servicios”.

¿Qué sí funcionará con normalidad?

Pese a las molestias, Nequi aclaró que el resto de sus funciones seguirá operando, pues los usuarios podrán ingresar a la aplicación, hacer transferencias entre cuentas Nequi, enviar dinero a otros bancos, retirar efectivo en cajeros Bancolombia y usar los demás servicios disponibles.

Así las cosas, si tiene pagos importantes o necesita mover dinero entre ambas entidades, hágalo antes del sábado en la noche o espere hasta la madrugada del domingo.