CANAL RCN
Economía

Colombianos podrán transferir dinero desde WhatsApp: estos son los bancos habilitados

Envíe dinero de forma rápida y segura desde WhatsApp con los nuevos servicios digitales de bancos del Grupo Aval en Colombia.

transferir dinero por Whatsaap en Colombia
Fotomontaje con fotos de Freepik

Noticias RCN

octubre 27 de 2025
05:04 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Mover dinero desde una simple conversación en WhatsApp será una realidad en Colombia. El Grupo Aval anunció una nueva funcionalidad que permite realizar transferencias inmediatas, seguras y sin costo desde el chat, gracias a su integración con el Sistema de Pagos Inmediatos (Bre-B) del Banco de la República.

Bold lanza Sono QR: el datáfono que habla y confirma pagos para evitar fraudes en Colombia
RELACIONADO

Bold lanza Sono QR: el datáfono que habla y confirma pagos para evitar fraudes en Colombia

Esta innovación marca un paso importante en la modernización del sistema financiero colombiano, al ofrecer una experiencia digital más ágil y cercana para millones de usuarios.

Enviar dinero será tan fácil como escribir un mensaje

La billetera digital dale!, perteneciente al Grupo Aval, es la primera en habilitar esta opción que se implementará próximamente en los bancos de Bogotá, de Occidente, Popular y AV Villas.

La novedad no requiere descargar aplicaciones adicionales ni ingresar a plataformas externas: todo sucede dentro del chat de WhatsApp, con la misma naturalidad de enviar un texto o una nota de voz.

Usuarios de Bancolombia serán 'compensados' por falla masiva en sus plataformas: así lo anunció la entidad
RELACIONADO

Usuarios de Bancolombia serán 'compensados' por falla masiva en sus plataformas: así lo anunció la entidad

“Con esta funcionalidad reafirmamos el liderazgo de Grupo Aval en la modernización del sistema financiero colombiano. Nuestra apuesta es por la innovación y por ofrecer una tecnología segura, interoperable y cercana”, destacó María Lorena Gutiérrez, presidenta del Grupo Aval, en Valora Analityk.

La ejecutiva añadió que los pagos a través de WhatsApp y el sistema Bre-B son “un paso hacia un sistema más ágil e inclusivo, donde mover dinero sea tan natural como enviar un mensaje”.

Así funcionará el envío de dinero por WhatsApp

Para usar el servicio, el usuario deberá tener una cuenta activa en dale! o en alguno de los bancos del Grupo Aval. Luego podrá agregar a la persona de destino como contacto favorito dentro de la aplicación.

WhatsApp impondrá límites de mensajes y algunos usuarios podrían perder la función de envío
RELACIONADO

WhatsApp impondrá límites de mensajes y algunos usuarios podrían perder la función de envío

Desde WhatsApp, solo deberá escribir al número oficial 315 269 6532, iniciar la conversación, seguir las instrucciones automáticas y confirmar el monto a enviar.

Luego, el sistema verificará la información y completará la transferencia al instante, sin costos ni demoras.

Con esta herramienta, Grupo Aval se convierte en pionero en pagos conversacionales en Colombia, fortaleciendo la inclusión financiera digital y acercando los servicios bancarios al día a día de los colombianos.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Educación

Estudiantes tendrán 12 semanas de receso en 2026: así quedaría el calendario escolar

Resultados lotería

Resultado Super Astro Sol: número y signo ganador hoy 27 de octubre de 2025

Gustavo Petro

¿Qué va a pasar con el sueldo del presidente Petro por estar en la lista Clinton?

Otras Noticias

Viral

¿Qué significa soñar con que se le caen los dientes? Psicólogos revelan su verdadero origen

Soñar con que se le caen los dientes: el significado psicológico y físico detrás de este sueño común.

Miguel Uribe

Capturado alias El Viejo, presunto intermediario en el magnicidio de Miguel Uribe Turbay

Alias El Viejo habría sido el intermediario entre los determinadores del crimen y el grupo delincuencial que ejecutó el atentado el pasado 7 de julio en un parque de Modelia en Bogotá.

Nicolás Maduro

Senador de EE.UU. lanzó advertencia: “Si yo fuera Maduro, iría a Rusia o China ahora mismo"

EPS

Laboratorios denuncian deudas por 4.2 billones de pesos de las EPS

Fútbol

Giro radical en la vida de Dani Alves tras estar en prisión: video reveló a qué se dedica ahora