Colombianos podrán transferir dinero desde WhatsApp: estos son los bancos habilitados

Mover dinero desde una simple conversación en WhatsApp será una realidad en Colombia. El Grupo Aval anunció una nueva funcionalidad que permite realizar transferencias inmediatas, seguras y sin costo desde el chat, gracias a su integración con el Sistema de Pagos Inmediatos (Bre-B) del Banco de la República.

Esta innovación marca un paso importante en la modernización del sistema financiero colombiano, al ofrecer una experiencia digital más ágil y cercana para millones de usuarios.

Enviar dinero será tan fácil como escribir un mensaje

La billetera digital dale!, perteneciente al Grupo Aval, es la primera en habilitar esta opción que se implementará próximamente en los bancos de Bogotá, de Occidente, Popular y AV Villas.

La novedad no requiere descargar aplicaciones adicionales ni ingresar a plataformas externas: todo sucede dentro del chat de WhatsApp, con la misma naturalidad de enviar un texto o una nota de voz.

“Con esta funcionalidad reafirmamos el liderazgo de Grupo Aval en la modernización del sistema financiero colombiano. Nuestra apuesta es por la innovación y por ofrecer una tecnología segura, interoperable y cercana”, destacó María Lorena Gutiérrez, presidenta del Grupo Aval, en Valora Analityk.

La ejecutiva añadió que los pagos a través de WhatsApp y el sistema Bre-B son “un paso hacia un sistema más ágil e inclusivo, donde mover dinero sea tan natural como enviar un mensaje”.

Así funcionará el envío de dinero por WhatsApp

Para usar el servicio, el usuario deberá tener una cuenta activa en dale! o en alguno de los bancos del Grupo Aval. Luego podrá agregar a la persona de destino como contacto favorito dentro de la aplicación.

Desde WhatsApp, solo deberá escribir al número oficial 315 269 6532, iniciar la conversación, seguir las instrucciones automáticas y confirmar el monto a enviar.

Luego, el sistema verificará la información y completará la transferencia al instante, sin costos ni demoras.

Con esta herramienta, Grupo Aval se convierte en pionero en pagos conversacionales en Colombia, fortaleciendo la inclusión financiera digital y acercando los servicios bancarios al día a día de los colombianos.