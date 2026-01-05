Becas para maestrías en Bogotá: así puede aplicar a los 100 cupos

Según datos del Observatorio Laboral para la Educación, un profesional con maestría puede llegar a ganar hasta 2,2 veces más que uno con solo pregrado, aumentando sus probabilidades de ascenso en un 30 %. Conscientes de esta realidad, la Alcaldía y el sector privado han lanzado una ambiciosa convocatoria de 100 becas para maestrías virtuales, diseñadas para cerrar las brechas de talento digital y directivo en Bogotá. Si busca dar un salto en su carrera este 2026, aquí le explicamos el paso a paso para postularse.

Carreras del futuro: ¿Qué programas cubre la beca?

La iniciativa, liderada por Educa-Edtech en alianza con el sector público, no busca ofrecer cualquier formación, sino aquellas que el mercado laboral bogotano está demandando con urgencia. El objetivo es alinear la educación con las vacantes reales en empresas tecnológicas y entidades del Distrito.

Los beneficiarios podrán elegir entre programas de alto impacto como Inteligencia Artificial, Ciencia de Datos y Ciberseguridad. Estas áreas son críticas actualmente para la banca, el comercio electrónico y la transformación digital del sector público. Además, la oferta incluye maestrías en:

Marketing Digital : Enfocadas en analítica web y gestión de audiencias.

: Enfocadas en analítica web y gestión de audiencias. Energías Renovables : Vitales para la transición energética de la ciudad.

: Vitales para la transición energética de la ciudad. Ciudades Inteligentes (Smart Cities): Ideales para profesionales interesados en movilidad y planeación urbana sostenible.

Tatiana Fuentes, gerente de Educa-Edtech, asegura que estos programas

Responden a necesidades reales del mercado laboral bogotano y a los perfiles que hoy buscan las empresas.

Modalidad flexible para trabajadores activos

Uno de los grandes dolores de cabeza para los profesionales en Bogotá es la falta de tiempo y los desplazamientos. Por ello, estas 100 maestrías se han diseñado bajo una modalidad 100 % virtual y asincrónica.

Esto significa que el estudiante no depende de horarios fijos ni debe desplazarse a un campus físico. La plataforma permite avanzar al ritmo propio, facilitando el equilibrio entre la carga laboral y la académica. Las clases iniciarán en febrero y tendrán una duración estimada de entre 12 y 15 meses.

Es importante destacar que los títulos son otorgados por instituciones internacionales aliadas como UDAVINCI y la Università eCampus, y son susceptibles de convalidación ante el Ministerio de Educación Nacional de Colombia, cumpliendo con los requisitos de ley vigentes.

Requisitos y beneficios adicionales de la convocatoria

A diferencia de otras convocatorias estatales, este programa busca reducir las barreras de entrada. No existe límite de edad para participar y, aunque la experiencia laboral es valorada, no es un requisito excluyente para la selección.

Documentos necesarios para postularse:

Diploma de pregrado.

Documento de identidad.

Hoja de vida actualizada.

El paquete de beneficios va más allá de la matrícula. Los seleccionados recibirán acceso gratuito a cursos certificados en Inteligencia Artificial, programas de inglés con certificación internacional y especializaciones complementarias, herramientas clave para mejorar el perfil profesional.

Link y fechas límite: Cómo aplicar a las becas

La agilidad es clave en este proceso. La selección de los becarios promete ser rápida, con respuestas a los aspirantes en un plazo máximo de tres días tras la solicitud.

Sin embargo, el tiempo apremia. Las inscripciones estarán abiertas exclusivamente durante los primeros días de enero. El trámite debe realizarse únicamente a través del portal oficial autorizado para la alianza: www.alcaldiascol.com. Se recomienda tener toda la documentación digitalizada y lista para cargar en la plataforma y asegurar uno de los 100 cupos disponibles.