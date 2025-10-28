CANAL RCN
Economía

Revelan quiénes son los pensionados que deberán pagar más salud para 2026 en Colombia

Conozca cuáles son los jubilados que deberán pagar más por los servicios de salud en el país.

Foto: Freepik

Noticias RCN

octubre 28 de 2025
06:43 a. m.
El sistema pensional en Colombia se encuentra en una coyuntura crítica, marcada por la reciente aprobación de una Reforma Pensional (Ley 2381 de 2024, aunque su vigencia ha sido suspendida por la Corte Constitucional), cuyo propósito principal es establecer un Sistema de Protección Social Integral para la Vejez, Invalidez y Muerte para millones de colombianos.

Este nuevo esquema busca ampliar la cobertura y garantizar una protección más equitativa, especialmente para aquellos que históricamente han tenido dificultades para acceder a una pensión.

Mientras se define el futuro de la reforma, los pensionados en Colombia enfrentan una realidad económica ineludible para el 202, el incremento absoluto en el descuento por aportes a salud de sus mesadas.

Este aumento no se debe a un cambio en los porcentajes de retención, los cuales se mantienen por ley, sino al ajuste anual del Salario Mínimo Legal Vigente (SMMLV), el cual se define por medio del gobierno nacional y los gremios.

Estos pensionados pagarán más salud en el año 2026

La actual estructura de aportes a salud para pensionados establece porcentajes fijos que se aplican según el rango de la mesada pensional en función del SMMLV:

  • Hasta 1 SMMLV: 4% de descuento.
  • Entre 1 y 3 SMMLV: 10% de descuento
  • Superior a 3 SMMLV: 12% de descuento.

Dado que el SMMLV se proyecta a subir nuevamente en 2026 por encima de la inflación, tal como lo ha indicado el ministro de Hacienda, la base salarial sobre la cual se calculan los rangos y se aplica el porcentaje de descuento será más alta.

El porcentaje fijo de aporte se aplicará sobre una mesada reajustada por el incremento del salario mínimo. Esto significa que, incluso manteniendo el mismo porcentaje (4%, 10% o 12%), el monto final en pesos descontado será mayor que el pagado en 2025.

Aquellos pensionados cuya mesada se encuentre cerca del umbral superior de su rango (por ejemplo, cerca de los 3 SMMLV) podrían ser impulsados al siguiente rango de descuento (del 10% al 12%) si el aumento de su mesada, ligada al ajuste del SMMLV, supera el nuevo límite superior del rango.

