Bitcoin en Colombia: claves para entender su caída y lo que podría pasar en el segundo semestre de 2026

La caída del bitcoin volvió a encender las alertas entre los inversionistas colombianos. Después de alcanzar máximos históricos en 2025, la criptomoneda se mueve actualmente alrededor de los US$62.000, un nivel que ha dejado pérdidas importantes para quienes compraron durante el periodo de mayor valorización.

El impacto no es menor en Colombia. Entre julio de 2024 y junio de 2025, el país registró movimientos por cerca de US$44.200 millones en criptoactivos y se consolidó como uno de los mercados más activos de América Latina. Se calcula que cerca de seis millones de colombianos tienen exposición a este tipo de inversiones.

Menos dinero institucional presiona al bitcoin

El retroceso reciente está relacionado con varios factores. Las tasas de interés continúan elevadas, grandes inversionistas han reducido su participación y parte del capital se ha trasladado hacia sectores como la inteligencia artificial.

En junio, los fondos cotizados de bitcoin en Estados Unidos registraron retiros por aproximadamente US$4.500 millones. A esto se sumaron ventas realizadas por compañías que mantienen grandes reservas del activo, lo que aumentó la presión sobre el precio.

Pese a la incertidumbre, los analistas consideran que las variaciones de corto plazo no permiten definir por sí solas el futuro de la criptomoneda. “A bitcoin no se le puede juzgar con la métrica de uno, dos o cinco meses”, señala Camilo Suárez Venegas, CEO y cofundador de Vurelo.

Para el segundo semestre de 2026, el escenario contempla un rango entre los US$55.000 y los US$85.000. Una recuperación sostenida por encima de los US$65.000, acompañada de mayor volumen y nuevas entradas a los fondos de inversión, podría mejorar la perspectiva.

Invertir sin soportes también representa un riesgo

En Colombia, la preocupación no se limita al precio. Los usuarios deben conservar comprobantes de compra, fechas, valores e historiales de transferencias, debido a que los proveedores de servicios de criptoactivos deberán reportar información a la Dian desde el año gravable 2026.

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También resulta clave evitar inversiones con dinero destinado a gastos inmediatos o financiadas con deuda. Una caída rápida puede obligar a vender con pérdidas y afectar directamente el patrimonio personal.

Además, el resultado final depende de dos variables: el precio internacional del bitcoin y el comportamiento del dólar frente al peso colombiano. Por eso, especialistas recomiendan diversificar, invertir de forma gradual y usar únicamente recursos que no sean necesarios en el corto plazo.