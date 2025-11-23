SIC ordena cierre nacional de empresas que captaban datos biométricos a cambio de criptomonedas

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) confirmó el cierre en todo el país de las empresas que recolectaban datos biométricos de ciudadanos a cambio de criptomonedas, un modelo que ya había sido sancionado en otros países y que generaba serias dudas sobre la protección de la información personal.

RELACIONADO Apps fintech ya no tendrán acceso a los archivos y contactos de su celular

En el caso de Risaralda, la compañía operaba con dos sedes en Pereira y Dosquebradas, donde diariamente se formaban largas filas de personas entregando sus datos sin claridad sobre el uso que se les daría. La decisión se tomó tras una investigación que evidenció graves riesgos para la seguridad y el tratamiento de datos personales.

Riesgos para la privacidad

La superintendente de Industria y Comercio, Cielo Rusinque, explicó que muchos ciudadanos entregaban información altamente sensible, como el iris, sin comprender las implicaciones de su uso.

“Por el desconocimiento de las implicaciones que puede tener el indebido tratamiento de los datos biométricos, las personas estaban entregando su iris a cambio de unas criptomonedas. Desde la SIC lanzamos diferentes alertas como medida preventiva, evitando que los casos se siguieran replicando”, señaló la funcionaria.

De acuerdo con Rusinque, la empresa ya había sido sancionada y cerrada en otros países, lo que motivó también la acción en Colombia. “Se trataba de salvaguardar los datos de los colombianos, quienes desconocían el tema”, agregó.

RELACIONADO Wallib impulsa el uso diario de criptomonedas y proyecta expansión regional

Llamado a la ciudadanía

Las autoridades reiteraron que la recolección de datos biométricos exige altos estándares de seguridad y supervisión oficial, y pidieron a la ciudadanía abstenerse de entregar este tipo de información a compañías que no cuenten con autorización.

Con esta medida, la SIC busca frenar un modelo que, bajo la promesa de recompensas en criptomonedas, ponía en riesgo la privacidad de miles de personas en el país.