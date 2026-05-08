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Cierre del dólar hoy: así terminó este 5 de agosto en Colombia

El dólar cerró con fuerte baja y sorprendió al mercado colombiano: así terminó este 5 de agosto.

Cierre dólar hoy 5 de agosto
Foto: diseñado por ChatGPT.

Noticias RCN

agosto 05 de 2026
02:53 p. m.
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El precio del dólar terminó la jornada de este miércoles 5 de agosto de 2026 con una nueva caída en Colombia. La divisa perdió terreno frente al peso colombiano tras una sesión marcada por datos económicos de Estados Unidos y la expectativa sobre las próximas decisiones de la Reserva Federal.

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Luego del repunte registrado al inicio de la semana, el dólar volvió a ceder terreno en el mercado cambiario colombiano. La moneda estadounidense cerró este miércoles con una disminución frente a la jornada anterior, en medio de un escenario de alta volatilidad impulsado por factores locales e internacionales.

El comportamiento reciente del dólar ha estado influenciado por la decisión del Banco de la República de iniciar un programa de acumulación de reservas internacionales. Aunque la medida provocó un incremento temporal en la cotización el pasado lunes, el mercado retomó posteriormente la tendencia bajista, incluso después de conocerse los resultados de la primera subasta de compra de divisas realizada por el Emisor.

Al cierre de la sesión, el dólar registró un precio promedio de $3.179,49, lo que representa una disminución de $25,02 frente a la TRM vigente de $3.204,51. Durante la jornada alcanzó un mínimo de $3.173 y un máximo de $3.193,35, mientras que se negociaron 1.816 operaciones por un monto superior a US$1.295 millones.

¿En cuánto cerró el precio del dólar este 5 de agosto?

La divisa estadounidense finalizó la jornada en $3.177,00, una reducción de $20,10 frente al cierre del martes, cuando terminó en $3.197,10, equivalente a una caída diaria del 0,63 %.

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Además, el dólar concluyó por debajo del precio con el que abrió la sesión, que había sido de $3.187,10, reflejando una presión vendedora durante gran parte del día.

La Tasa Representativa del Mercado (TRM) para este miércoles quedó establecida en $3.204,51, cifra que también representa un descenso frente al día anterior.

¿Por qué volvió a caer el dólar en Colombia?

Uno de los principales factores que movió el mercado fue la publicación del informe de empleo privado de ADP en Estados Unidos. El reporte reveló la creación de apenas 44.000 nuevos puestos de trabajo durante julio, muy por debajo de los 75.000 esperados por los analistas.

Las cifras aumentaron la expectativa de los inversionistas sobre el próximo informe oficial de empleo que divulgará el gobierno estadounidense este viernes, un dato considerado clave para anticipar las futuras decisiones de política monetaria de la Reserva Federal.

Mientras tanto, en Colombia, el mercado continúa atento a los efectos del programa de compra de reservas anunciado por el Banco de la República, una estrategia que inicialmente impulsó la cotización del dólar, pero que hasta ahora no ha logrado revertir la tendencia descendente observada durante las últimas jornadas.

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La evolución de la moneda estadounidense seguirá siendo uno de los principales focos de atención para inversionistas, empresas y ciudadanos, debido a su impacto sobre las importaciones, los viajes internacionales y el comportamiento general de la economía colombiana.

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