Jean Carlos Centeno, el legendario cantante de vallenato que hizo parte del Binomio de Oro y tiene 49 años, estaba programado para presentarse el sábado 21 de noviembre en el estadio El Campín.

El artista iba a hacer parte del concierto 'Juntos de Nuevo – Misión Campín', pero tuvo que desistir por cuestiones de salud.

"'Juntos de Nuevo – Misión Campín' confirma a Luis Mateus en su cartel. El cantante se suma al encuentro de vallenato romántico que se presentará el sábado 21 de noviembre en el estadio El Campín, en reemplazo de Jean Carlos Centeno, quien no podrá asistir por motivos de salud", expresaron los organizadores del evento en un comunicado.

Además, el pasado 20 de noviembre de 2026, Ronal Urbina, el acordeonero de Jean Carlos Centeno, informó que su compañero de agrupación tuvo que pasar por el quirófano y tendrá unos días de reposo.

Esto se sabe de la cirugía de emergencia que le realizaron a Jean Carlos Centeno, el icónico cantante de vallenato

De acuerdo con la información revelada por Ronal Urbina, la operación fue exitosa, pero Jean Carlos Centeno estará alejado de los escenarios durante 28 días.

Sin embargo, hasta el momento, no se ha revelado la causa exacta por la que al importante cantante de vallenato tuvieron que realizarle una cirugía.

El 12 de noviembre de 2026, en su cuenta de Instagram, Jean Carlos Centeno ya había hablado de algunas postergaciones de eventos por inconvenientes inesperados con su salud.

"Bendecido día para todos, nos vemos en diciembre. Si Dios lo permite, así será. Mil disculpas por los eventos postergados, hice lo posible por cumplirles poniendo en juego mi futuro laboral, pero primero es la salud", escribió en ese entonces.

"Dios conmigo. Los quiero mucho", añadió en el mismo post.

Estas han sido las reacciones de los seguidores de Jean Carlos Centeno tras sus inconvenientes de salud

Luego de que se confirmó que Jean Carlos Centeno tuvo que ser operado, sus internautas le han deseado una pronta recuperación a través de las redes sociales.

"Dios contigo", "que se mejore pronto", "te admiramos, queremos y respetamos", "primero lo primero", "Dios tiene el control", "te esperamos y volverás mejor", "lo mejor es que te cuides", "queremos a Jean Carlos para rato", "te envío un fuerte abrazo" y "la oración tiene el poder", han sido algunos de los mensajes.