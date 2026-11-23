La final de ida del Torneo BetPlay 2026-II entre Boca Juniors de Cali y Deportes Quindío se jugará este lunes 23 de noviembre en el Estadio Municipal Raúl Miranda de Yumbo.

El club vallecaucano confirmó el traslado desde el Pascual Guerrero por el desmontaje de un concierto realizado el sábado 21 de noviembre (Nicky Jam). El partido mantiene su horario de las 7:30 p. m.

¿Por qué cambiaron de estadio la final del Torneo BetPlay?

En su comunicado, Boca Juniors de Cali explicó que la decisión se tomó "debido a situaciones logísticas relacionadas con el desmontaje del concierto realizado el pasado 21 de noviembre en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero".

Ese escenario estaba previsto para abrir la serie que definirá al campeón del segundo semestre de la Primera B.

El traslado cambia el destino de los hinchas que planeaban ir al Pascual Guerrero. El encuentro se disputará en Yumbo, también en el Valle del Cauca, y Boca Juniors de Cali conservará la localía.

Para quienes sigan el partido desde casa, Win Sports, Win+ Fútbol y Win Play transmitirán el compromiso.

¿Cuándo se juega la final de vuelta entre Quindío y Boca Juniors de Cali?

De acuerdo con la programación de la Dimayor, el partido de vuelta se disputará el sábado 28 de noviembre a las 4:30 p. m., en el Estadio Centenario de Armenia. Deportes Quindío será local en el encuentro que definirá el título del segundo semestre.

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Boca Juniors de Cali llegó a la final tras vencer 2-1 a Unión Magdalena en Santa Marta y cerrar los cuadrangulares como líder del grupo A con 10 puntos. Deportes Quindío, por su parte, ganó 2-0 ante Real Cundinamarca y terminó primero del grupo B con 12 unidades.

La serie también incide en el ascenso. Si Quindío gana el título, subirá a la Liga BetPlay por su liderato en la reclasificación. Si Boca se corona, disputará la gran final del año frente a Envigado.