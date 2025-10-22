CANAL RCN
Economía

¿Debe impuestos? Bogotá lanza Feria Virtual como salvavidas para morosos

La Feria Virtual de Hacienda, del 20 al 24 de octubre, será el salvavidas para ponerse al día sin salir de casa. Conozca cómo pagar, acceder a facilidades y evitar embargos.

¿Debe impuestos? Bogotá lanza Feria Virtual como salvavidas para morosos
Foto: Freepik

Noticias RCN

octubre 22 de 2025
06:57 a. m.
La Secretaría Distrital de Hacienda de Bogotá (SDH) habilitó del 20 al 24 de octubre una nueva versión de la Feria Virtual, destinada a todos los contribuyentes morosos que desean regularizar sus obligaciones con el Distrito.

Según explicó Luis Fernando Granados, director de Cobro de la entidad, “Hacemos un llamado a los contribuyentes que presentan mora en sus impuestos distritales para que aprovechen la Feria Virtual de Hacienda entre el 20 y 24 de octubre. Este espacio les permitirá normalizar sus obligaciones y, en algunos casos, levantar embargos. Recuerden que, si no cuentan con la totalidad del dinero para pagar, pueden suscribir facilidades de pago de acuerdo con sus posibilidades económicas”.

¿Qué impuestos se pueden gestionar durante la Feria Virtual?

En este espacio digital, los contribuyentes podrán obtener asesoría personalizada y realizar trámites referidos a la mora en los siguientes impuestos:

  • Impuesto predial
  • Impuesto de vehículos
  • Impuesto de Industria y Comercio (ICA)
  • ReteICA.
Durante la Feria Virtual, se cuenta con agentes especializados que brindarán atención individualizada para que cada persona pueda conocer su estado de deuda, calcular intereses, resolver dudas y definir si va a pagar de inmediato o acoger una facilidad de pago.

¿Cómo participar y qué facilidades de pago hay?

Los interesados deben ingresar al enlace habilitado por la SDH y seguir estos pasos:

  1. Diligenciar un formulario con nombre completo, tipo y número de documento y correo electrónico.
  2. Conectarse desde un lugar tranquilo, con buena señal de internet (se recomienda usar audífonos).
  3. No cerrar el navegador mientras espera su turno; en caso de perder la conexión puede volver a ingresar con el mismo enlace.
  4. Una vez asignado el turno, ingresar a la sala virtual con su nombre completo, ya sea desde el navegador o mediante la aplicación Microsoft Teams.
  5. Esperar a ser trasladado a una sala individual para ser atendido por un agente.
  6. Al finalizar la cita, se le invitará a diligenciar una encuesta de satisfacción sobre el servicio recibido.

Para quienes no puedan cancelar la totalidad del monto adeudado, está habilitada la figura de facilidad de pago, siempre que la obligación tenga un saldo igual o superior a $ 1.155.200 (equivalente a 100 UVB para el año 2025).

