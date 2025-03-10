Ley que busca borrar reportes a morosos en Colombia está cerca de ser una realidad, ¿Qué falta?

El Congreso de la República de Colombia se encuentra en las etapas finales del debate de la Ley de Borrón y Cuenta Nueva 2.0, una iniciativa legislativa que promete un segundo aire financiero para millones de ciudadanos reportados negativamente en las centrales de riesgo.

Tras superar su primer debate en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, el proyecto avanza con paso firme, generando expectativas entre la población y el sector financiero sobre su impacto en la inclusión crediticia y la reactivación económica del país.

Se estima que esta nueva versión de la ley, que busca corregir las limitaciones de su predecesora (Ley 2157 de 2021), podría beneficiar a cerca de 14 millones de colombianos. La principal meta es ofrecer una amnistía más amplia y con plazos más flexibles para que los deudores morosos salden sus obligaciones y limpien su historial, facilitando así su acceso a nuevos productos crediticios en un contexto económico de alta informalidad, desempleo y endurecimiento de las condiciones crediticias.

Puntos clave de la nueva ley que favorece a morosos en Colombia

La propuesta de 'Borrón y Cuenta Nueva 2.0' se centra en varios puntos clave que buscan ser un incentivo poderoso para el pago de las deudas y la formalización económica.

En primera instancia, la ley establecería un período de hasta un año posterior a la promulgación de la ley para que los deudores morosos se pongan al día o reestructuren sus obligaciones. Aquellos que lo hagan dentro de este plazo, verán eliminado su reporte negativo en un máximo de dos meses. Este periodo busca ofrecer más tiempo que la amnistía original de la Ley 2157 de 2021.

Uno de los puntos más importantes es el beneficio para quienes ya saldaron sus deudas antes de la entrada en vigor de la nueva ley, pero cuyo reporte negativo persiste debido a los largos tiempos de permanencia estipulados en la Ley de Habeas Data (Ley 1266 de 2008), que puede ser de hasta cuatro años. Con la 2.0, estas personas podrán solicitar la eliminación inmediata de su reporte.

Por otro lado, la iniciativa propone reducir el tiempo máximo de permanencia del reporte negativo una vez que la obligación es pagada. El reporte pasaría de un máximo de cuatro años a un máximo de seis meses.

Además, la ley contempla beneficios especiales y condiciones más favorables para poblaciones específicas que se vieron particularmente afectadas por la crisis económica, incluyendo deudores del ICETEX, pequeños productores agropecuarios, jóvenes y mujeres rurales, y MiPymes, entre otros.