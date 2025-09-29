Alerta para morosos en Colombia: Nueva ley en Colombia agiliza los embargos a partir de 2026

Durante los últimos, desde el Gobierno Nacional se sancionó la Ley 2540 del año 2025, la cual buscará darle un giro sustancial a los procedimientos para el embargo de cuentas bancarias de deudores morosos.

De acuerdo a lo conocido, esta ley permitirá que los embargos se realicen en plazos considerablemente más cortos y con menos trámites, esto siempre y cuando incluyan una cláusula específica.

El principal cambio se da en quién puede intervenir. Hasta la fecha, el único que podía tomar potestad en los procesos de embargo era un juez de la república, sin embargo, ahora esto podrá ser ejecutado por árbitros ejecutores, los cuales son especializados en procesos ejecutivos, encargados de llevar a cabo la tramitación de un título ejecutivo, desde la orden de seguir adelante con la ejecución hasta la expedición de un laudo en derecho que confirme o no la ejecución de la obligación.

A partir de esta fecha empezará a regir la nueva ley en Colombia

La normativa empezará a regir a partir de los últimos días del mes de febrero del año 2026. En este procedimiento busca solucionar un gran problema en Colombia que se ha presentado durante los últimos años.

Un proceso para cobrar una deuda puede tardar varios años en los juzgados, lo que genera grandes costos y demoras para los acreedores.

Para dar un ejemplo claro: Imagine que le presta dinero a alguien y esa persona no le paga. Antes de esta ley, este tenía que ir a los juzgados, que suelen estar colapsados, para iniciar un proceso de cobro. La Ley 2540 da una alternativa: puede ir a un centro de arbitraje, un tipo de tribunal privado, para que un árbitro (un experto en derecho) se encargue del cobro de la deuda y la agilice.

Para poder usar este mecanismo, ambas partes (el que presta el dinero y el que lo pide) deben haber acordado previamente, a través de un documento aparte, que cualquier problema de cobro se resolverá en un arbitraje.

La ley permite que un árbitro ordene embargos de bienes o cuentas bancarias del deudor antes de que el proceso comience formalmente. Esto garantiza que la deuda se pague más rápidamente.

Si bien la ley aplica para el mes de febrero, los contratos que se firmen antes de esa fecha pueden incluir desde ya la cláusula compromisoria necesaria para acceder a los beneficios de la nueva normativa.