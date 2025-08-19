Esta es la inversión de la nueva fase de Más Cultura Local, una apuesta a la sostenibilidad e innovación

Bogotá presentó la nueva versión de Más Cultura Local, un programa que desde 2020 se ha consolidado como una de las principales apuestas para fortalecer el sector cultural en Bogotá y que este año contará con una inversión superior a los $30.000 millones.

La iniciativa, liderada por la Secretaría de Cultura, el Instituto Distrital de las Artes (Idartes), la Fundación Gilberto Alzate Avendaño (FUGA) y la Secretaría de Gobierno, busca impulsar la sostenibilidad, la proyección y el reconocimiento de prácticas culturales en los territorios.

Desde su creación, Más Cultura Local ha respaldado a cientos de iniciativas artísticas, patrimoniales y comunitarias que han demostrado que la cultura es un motor de transformación social.

Lo que trae la nueva versión de Más Cultura Local para Bogotá

En esta versión 2025, el programa amplía su alcance y suma un nuevo componente llamado Conexiones y Proyección Cultural, con el que se pretende abrir caminos para el intercambio de experiencias, la circulación en otros contextos y la generación de redes de colaboración.

Este componente incluye la realización de hackatones locales, mentorías especializadas, la creación de bancos de apoyos solidarios, ruedas de negocios y la movilidad entre ciudades y países, lo que permitirá que los proyectos culturales trasciendan las fronteras locales y accedan a oportunidades de visibilidad nacional e internacional.

Según el cronograma anunciado, 1.000 ciudadanos se beneficiarán directamente este año. Entre ellos se encuentran 270 iniciativas priorizadas en 18 localidades, que recibirán incentivos por más de $12.700 millones.

Además, se lanzarán 674 estímulos en las 20 localidades de la capital, con una bolsa cercana a los $17.200 millones, y se entregarán reconocimientos a expertos que apoyarán la evaluación y el fortalecimiento de los proyectos seleccionados.

¿Qué busca la inversión de Más Cultura Local en Bogotá?

Para la administración distrital, este esfuerzo no solo es un apoyo financiero, sino también un camino hacia la sostenibilidad cultural en la que se busca que los artistas, gestores y colectivos tengan herramientas para proyectar su trabajo más allá de la ciudad, que encuentren en la cultura una fuente estable de desarrollo y que se fortalezcan las redes comunitarias.

La ciudadanía podrá acceder a las convocatorias del programa a partir del 27 de agosto, a través de la plataforma SICON, donde se publicarán los lineamientos y requisitos para participar. Con esta fase, el Distrito busca seguir consolidando un modelo de gestión cultural que prioriza la participación, la diversidad y la creatividad como ejes fundamentales del desarrollo local.

Así, Más Cultura Local 2025 se proyecta como un espacio de encuentro y crecimiento, en el que artistas, colectivos y comunidades podrán no solo acceder a recursos, sino también fortalecer su capacidad de incidencia en los territorios y ampliar sus horizontes hacia escenarios internacionales.